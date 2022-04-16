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Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu'dan Altay Bayındır'a teşekkür!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır kritik kurtarışlarıyla galibiyetin mimarları arasına girdi. Kanarya'nın yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada galibiyeti değerlendirdi ve Altay Bayındır'ın performansını övdü. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 23:27
Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu'dan Altay Bayındır'a teşekkür!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyeti değerlendiren genç futbolcu, kaleci Altay Bayındır'ın performansına ayrı bir parantez açtı.

İşte o sözler...

Ferdi Kadıoğlu: 3 puan aldığımız için gerçekten mutluyuz. Son haftalarda çok fazla final maçı oynuyoruz çünkü gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz. Bence maçın ilk yarısı için Altay'a teşekkür etmemiz gerekiyor. İkinci yarı daha iyi bir performans sergiledik.

Kendimi iyi ve güçlü hissediyorum. İleride daha fazla gol ve asist yapmak istiyorum. Neler olacak göreceğiz.

Genç ve kaliteli bir takımımız var. Böyle devam etmek istiyoruz. Yaşın bir önemi yok, Fenerbahçe'deki futbolcuların hepsi kaliteli. Fenerbahçe'deki genç futbolcuların performansları için de mutluyum.

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