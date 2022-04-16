Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi İsmail Kartal açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaşacak. Galatasaray derbisinden zaferle ayrılarak ikinciliğe yükselen Kanarya, İzmir ekibini de mağlup edip yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesi kart cezalısı İrfan Can Kahveci dışında eksik bulunmuyor.



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

İsmail Kartal:

Bir derbi kazandık, çok güzel ama sonraki maçlarımız bizim için çok önemli. Göztepe, ligde daha iyi bir konumda olabilirdi. Lige tutunmak için mücadele edecekler. Biz de ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz, güzel bir ivmemiz var ve bunu sürdürmek istiyoruz.

Kim oynarsa oynasın, takım benim taktik anlayışımı kabullendi. Giren ve çıkanlar olsa dahi böyle. Şu an güzel bir noktadayız.