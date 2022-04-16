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Fenerbahçe 2-0 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Serdar Aziz ve penaltıdan Arda Güler kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Göztepe'de Moubandje 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 22:30 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 22:55
Fenerbahçe 2-0 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Yasin Kol düdük çaldı.

Tıklım tıklım tribünler önünde oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu. Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken sarı-lacivertliler, sahasında ağırladığı Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek iyi gidişatını sürdürdü.

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Serdar Aziz ve 83. dakikada penaltıdan Arda Güler kaydetti.

GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI!
Konuk ekip Göztepe'de penaltıya sebebiyet veren Moubandje 82. dakikada VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

FENERBAHÇE SERİYİ 5 MAÇA ÇIKARDI!
Üst üste galibiyetlere bir yenisini ekleyen Fenerbahçe, Süper Lig'deki kazanma serisini 5 maça çıkardı. İsmail Kartal'ın öğrencileri son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi gidişatına devam etti.

TARAFTARDAN İSMAİL KARTAL'A DESTEK
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ardından göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal aldığı başarılı sonuçlarla taraftarın beğenisini kazandı. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın sonuna doğru deneyimli çalıştırıcıyı bağırlarına bastı. Kadıköy'de 'İsmail Kartal' tezahüratları yükselirken, başarılı hoca da bu desteğe alkışlarla karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 62'ye yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu. Göztepe ise 27 puanla 19. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Göztepe, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

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