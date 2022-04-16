Diego Rossi'den 3 yıllık imza!

Fenerbahçe, Diego Rossi'yi kalıcı olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen Diego Rossi'nin, 5.500.000 euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile anlaşmaya varılmıştır. Diego'ya çubuklu ile başarılar dileriz" denildi. Rossi ile Mayıs 2025'e kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. 24 yaşındaki oyuncu, Los Angeles'dan sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.



CİDDİ TEKLİFLER VAR, SATILABİLİR!

Başarılı futbolcu, Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 25 maçta 4 gol kaydederken, 7 tane de asİst gerçekleştirdi. Sol kanatta sergilediği etkili performans ile hücum hattınının önemli aktörlerinden biri oldu. Uruguay Milli Takımı'ndan da ilk kez davet alan Diego Rossi'ye farklı ülkelerden çok ciddi talipler olduğu ifade ediliyordu. Yönetimin, Rossi'nin bonservisini bu yüzden alma kararı verdiği belirtiliyor. Sezon sonunda yüksek rakamlı ve tatmin edici transfer teklifleri gelmesi halinde 24 yaşındaki oyuncunun satılabileceği de konuşuluyor.