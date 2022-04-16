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Devler Ligi aşkına! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe sahasında Göztepe’yi ağırlıyor. Sarı-lacivertlilerde hedef kazanıp 5'te 5 yapmak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Teknik direktör İsmail Kartal ile çıkış yakalayan Kanarya, seriyi sürdürmek istiyor. Konuk ekip Göztepe ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kritik müsabaka öncesi iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Göztepe maçında muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Devler Ligi aşkına! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün Göztepe'yi konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesinin ardından çıkışa geçen sarı-lacivertliler, oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlikle 22 puan toplayarak ikinci sıraya yükselmişti. Hedef Göztepe'yi de seriye ekleyip, Şampiyonlar Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmek. Kanarya galip gelirse ligde bu sezon ilk kez üst üste 5 maç kazanmış olacak.

40 BİN KİŞİLİK KORO
Göztepe maçına taraftarlar yine büyük ilgi gösterdi. Biletlerin yüzde 80'i satıldı. Ülker Stadı tribünlerinde bu akşam 40 bin civarında seyirci yer alması bekleniyor.

6 İSİM CEZA SINIRINDA
Mert Hakan, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Osayi-Samuel ve Kim Min-Jae sarı kart ceza sınırında. 6 oyuncu bu akşam da kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Szalai, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Rossi, Pelkas (Arda Güler), Serdar Dursun

GÖZTEPE: Piric, Kerim, Kahraman, Arslanagic, Moubandje, Soner, Halil, Yalçın, Tijanic, Lourency, Di Santo

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