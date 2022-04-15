TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Corentin Tolisso operayonu!

Gelecek sezon kadrosunda revizyona gidecek olan Fenerbahçe, orta sahadan Ozan Tufan, Luiz Gustavo ve Jose Sosa gibi oyuncularla yollarını ayıracak.
Sarı-Lacivertliler o bölgeyi çok kaliteli bir isimle takviye etmeyi planlıyor. Takvim'in haberine göre, hedefteki isimlerden biri de Bayern Münih'te bu sezon fazla forma şansı bulamayan Corentin Tolisso...
SADECE 14 MAÇTA FORMA GİYDİ
Fransız oyuncunun Alman deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri ile temas kurduğu ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı belirtildi.