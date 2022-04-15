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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Corentin Tolisso operayonu!

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe flaş bir ismi gündemine aldı. Alınan bilgiye göre; Sarı-Lacivertli kurmayların Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Corentin Tolisso'nun menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Corentin Tolisso operayonu!

Gelecek sezon kadrosunda revizyona gidecek olan Fenerbahçe, orta sahadan Ozan Tufan, Luiz Gustavo ve Jose Sosa gibi oyuncularla yollarını ayıracak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Corentin Tolisso operayonu!

Sarı-Lacivertliler o bölgeyi çok kaliteli bir isimle takviye etmeyi planlıyor. Takvim'in haberine göre, hedefteki isimlerden biri de Bayern Münih'te bu sezon fazla forma şansı bulamayan Corentin Tolisso...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Corentin Tolisso operayonu!

SADECE 14 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fransız oyuncunun Alman deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri ile temas kurduğu ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Corentin Tolisso operayonu!

Bayern Münih'in 2017 yılında Lyon'dan 41.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Tolisso bu sezon ligde sadece 14 karşılaşmada forma giydi. Sezonun genelinde hasatalık ve sakatlıklarla boğuşan tecrübeli oyuncunun ligde 90 dakika oynadığı maç bulunmuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Corentin Tolisso operayonu!

Bir dönem güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan Fransız yıldızın şimdiki değeri ise 15 milyon Euro... Fransa Milli Takımı'nda 28 kez forma giyen yıldız futbolcu 2 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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