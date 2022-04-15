Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Corentin Tolisso operasyonu!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Corentin Tolisso operasyonu!

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe flaş bir ismi gündemine aldı. Alınan bilgiye göre; Sarı-Lacivertli kurmayların Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Corentin Tolisso'nun menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 08:54
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Corentin Tolisso operasyonu!

Gelecek sezon kadrosunda revizyona gidecek olan Fenerbahçe, orta sahadan Ozan Tufan, Luiz Gustavo ve Jose Sosa gibi oyuncularla yollarını ayıracak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Corentin Tolisso operasyonu!

Sarı-Lacivertliler o bölgeyi çok kaliteli bir isimle takviye etmeyi planlıyor. Takvim'in haberine göre, hedefteki isimlerden biri de Bayern Münih'te bu sezon fazla forma şansı bulamayan Corentin Tolisso...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Corentin Tolisso operasyonu!

SADECE 14 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fransız oyuncunun Alman deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri ile temas kurduğu ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Corentin Tolisso operasyonu!

Bayern Münih'in 2017 yılında Lyon'dan 41.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Tolisso bu sezon ligde sadece 14 karşılaşmada forma giydi. Sezonun genelinde hasatalık ve sakatlıklarla boğuşan tecrübeli oyuncunun ligde 90 dakika oynadığı maç bulunmuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Corentin Tolisso operasyonu!

Bir dönem güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan Fransız yıldızın şimdiki değeri ise 15 milyon Euro... Fransa Milli Takımı'nda 28 kez forma giyen yıldız futbolcu 2 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.

DİĞER
Son dakika: Metin Öztürk'ten Nuri Şahin ve Fatih Terim açıklaması! Galatasaray'ın yeni teknik direktörü...
Dilan Çiçek Deniz yarı çıplak haliyle açıkladı! İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığındaki Dilan'dan kötü haber!
Kartal'a tanıdık orta saha! Belözoğlu hayranı...
Muriqi hamlesi! Fenerbahçe'ye dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye!
F.Bahçe'de Talisca mesaisi! Görüşme gerçekleşti
Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu?
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel, resimli Cuma mesajları 🌹
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'dan Hirving Lozano hamlesi! Cimbom'dan Hirving Lozano hamlesi! 09:20
Trabzonspor - Karagümrük maçı saat kaçta? Trabzonspor - Karagümrük maçı saat kaçta? 09:17
Kartal'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Kartal'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! 08:59
F.Bahçe'de Talisca mesaisi! Görüşme gerçekleşti F.Bahçe'de Talisca mesaisi! Görüşme gerçekleşti 08:54
Kartal'a tanıdık orta saha! Belözoğlu hayranı... Kartal'a tanıdık orta saha! Belözoğlu hayranı... 08:09
Beşiktaş Sörloth'u bu taktikle bitirecek! Beşiktaş Sörloth'u bu taktikle bitirecek! 07:56
Daha Eski
İbre İsmail Kartal'a mı döndü? O detay... İbre İsmail Kartal'a mı döndü? O detay... 07:33
Rangers uzatmalarda turladı! Rangers uzatmalarda turladı! 00:48
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu! UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu! 00:48
Rangers uzatmalarda turladı! Rangers uzatmalarda turladı! 00:40
Frankfurt Barça'yı kupa dışına itti! Frankfurt Barça'yı kupa dışına itti! 00:21
Metin Öztürk'ten teknik direktör açıklaması Metin Öztürk'ten teknik direktör açıklaması 00:20