TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Corentin Tolisso operasyonu!

Bayern Münih 'in 2017 yılında Lyon 'dan 41.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Tolisso bu sezon ligde sadece 14 karşılaşmada forma giydi. Sezonun genelinde hasatalık ve sakatlıklarla boğuşan tecrübeli oyuncunun ligde 90 dakika oynadığı maç bulunmuyor.

Bir dönem güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan Fransız yıldızın şimdiki değeri ise 15 milyon Euro... Fransa Milli Takımı'nda 28 kez forma giyen yıldız futbolcu 2 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.