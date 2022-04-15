Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA - Fenerbahçe Diego Rossi'nin bonservisini aldığını açıkladı!

SON DAKİKA - Fenerbahçe Diego Rossi'nin bonservisini aldığını açıkladı!

Son dakika haberi... Fenerbahçe, takımda kiralık olarak forma giyen Diego Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euro karşılığında aldığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 11:55
SON DAKİKA - Fenerbahçe Diego Rossi'nin bonservisini aldığını açıkladı!

Fenerbahçe, takımda kiralık olarak forma giyen Diego Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euro karşılığında aldığını açıkladı.

İşte o açıklama:

2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır.

Oyuncu ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

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