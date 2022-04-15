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FENERBAHÇE HABERİ: Miha Zajc imzayı atıyor! Sözleşme süresi belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, bu sezon büyük çıkış yapan ve Crespo ile orta sahada uyumlu bir ikili olan Miha Zajc’ın sözleşmesini uzatacak. Sloven yıldız ile görüşmelere en kısa süre içerisinde başlanacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Miha Zajc imzayı atıyor! Sözleşme süresi belli oldu

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Görüşmelere en kısa süre içerisinde başlanacağı ifade edildi. 27 yaşındaki yıldız bu sezon ligde oynadığı futbolun yanı sıra attığı 8 golle takımın kilit isimlerinden birisi haline gelmişti. Miguel Crespo ile orta sahada mükemmel bir uyum yakalayan Sloven futbolcunun 1 yıl daha kontratı var. Ancak yönetimin, özellikle İtalya'dan teklifler alan Zajc konusunda elini çabuk tutarak 3 yıllık yeni bir anlaşma yapmayı planladığı öğrenildi. Önceki gün düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe'de mutlu olduğunu açıklayan Zajc'ın da kontrat uzatma teklifine olumlu bakması bekleniyor.

Süper Lig'de bu sezon penaltısız 8 gol atan Zajc, her maçta 12 bin kilometreye yakın koşarak son dönemdeki başarıda en önemli aktörlerden birisi oldu.

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