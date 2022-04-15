FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Menajeri ile masaya oturulacak! Fener'den Cyle Larin hamlesi

Cyle Larin 'e talip olan kulüpler, gözünü kasımdaki Dünya Kupası'na dikti aslında. Bonservissiz olduğu ve Kanada Milli Takımı 'nın da Katar 'a gideceği için oyuncunun pazarının olacağını düşünüp, iyi bir bonservis kazanmayı planlıyorlar.

Larin, bu sene Beşiktaş'ın ilk 11 oyuncusu olamadı. Fenerbahçe'de de olamaz. Sadece ticari bir hamle olabilir. Fenerbahçe'nin ön tarafa daha skorer ve takımı taşıyabilecek bir isme ihtiyacı var. Eğer böyle bir şey düşünülüyorsa umarım vazgeçerler.