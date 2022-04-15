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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Menajeri ile masaya oturulacak! Fener'den Cyle Larin hamlesi

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertli ekip Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu Cyle Larin için devreye girdi. Alınan bilgiye göre Fenerbahçeli kurmaylar oyuncunun menajeri ile yakın zamanda masaya oturacak. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Menajeri ile masaya oturulacak! Fener'den Cyle Larin hamlesi

Fenerbahçe transferde sol bek, sol kanat ve santrfora odaklandı. Sarı-lacivertliler Avrupa'nın çeşitli liglerinden oyuncuları yakından takip ederken, sol kanat için son öneri ezeli rakip Beşiktaş'ın oyuncusu Cyle Larin'in menajerlerinden geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Menajeri ile masaya oturulacak! Fener'den Cyle Larin hamlesi

Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak olan Kanadalı yıldızın menajerleri, oyuncuyu Fenerbahçe yönetimine önerdi. Sabah'ın haberine göre; Larin'in maliyetinin yıllık 2 milyon Euro olduğu, bununla birlikte imza parası talebinin de bulunduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Menajeri ile masaya oturulacak! Fener'den Cyle Larin hamlesi

26 yaşındaki oyuncunun temsilcileri ayrıca 3 yıllık anlaşma istediklerini de iletti. Fenerbahçe yönetimi, bu öneriye olumlu veya olumsuz bir yanıt vermezken, sezon sonu takım planlaması yapılacak ve ardından da Larin için pazarlık başlayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Menajeri ile masaya oturulacak! Fener'den Cyle Larin hamlesi

26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Menajeri ile masaya oturulacak! Fener'den Cyle Larin hamlesi

GÜRCAN BİLGİÇ: SADECE TİCARİ HAMLE OLUR

Cyle Larin'e talip olan kulüpler, gözünü kasımdaki Dünya Kupası'na dikti aslında. Bonservissiz olduğu ve Kanada Milli Takımı'nın da Katar'a gideceği için oyuncunun pazarının olacağını düşünüp, iyi bir bonservis kazanmayı planlıyorlar.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Menajeri ile masaya oturulacak! Fener'den Cyle Larin hamlesi

Larin, bu sene Beşiktaş'ın ilk 11 oyuncusu olamadı. Fenerbahçe'de de olamaz. Sadece ticari bir hamle olabilir. Fenerbahçe'nin ön tarafa daha skorer ve takımı taşıyabilecek bir isme ihtiyacı var. Eğer böyle bir şey düşünülüyorsa umarım vazgeçerler.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Menajeri ile masaya oturulacak! Fener'den Cyle Larin hamlesi

ALİ GÜLTİKEN: BEŞİKTAŞ PEŞİNİ HENÜZ BIRAKMADI

Larin'in gönderileceği konusunda hemfikir değilim. Bu süreci görmek lazım. Beşiktaş, transfer konusunda Larin ile alakalı transfer politikası izliyor olabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Menajeri ile masaya oturulacak! Fener'den Cyle Larin hamlesi

Tam ipler kopmadan başka bir takımla ilgili yorum yapmak çok doğru olmuyor. Larin konusunda Beşiktaş anlaşamazsa yalnızca Fenerbahçe'nin değil başka kulüplerin de talip olma durumu ortaya çıkabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Menajeri ile masaya oturulacak! Fener'den Cyle Larin hamlesi

Larin, Beşiktaş'ta kanat pozisyonunda oynadığı zaman faydalı oldu. Santrfor olarak düşünüldüğünde birinci öncelik olması mümkün görünmüyor.

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