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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Anderson Talisca mesaisi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... İsmail Kartal'la birlikte yükselişe geçen Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları da sürüyor. Şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Başkan Ali Koç'un, Anderson Talisca ile görüştüğü bildirildi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 08:55
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Anderson Talisca mesaisi!

Camiaya verdiği şampiyonluk sözünü mutlaka tutmak isteyen başkan Ali Koç'un yeni sezondaki transfer bombasının Anderson Talisca olduğu belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Anderson Talisca mesaisi!

Başkan Koç'un Brezilyalı yıldız ile bizzat görüştüğü ve bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcadığı iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Anderson Talisca mesaisi!

28 yaşındaki Talisca, Suudi ekibi Al Nassr'da oynuyor ve iki yıl daha kontratı var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Anderson Talisca mesaisi!

Talisca, Al Nassr'da 28 maçta 16 gol+4 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu; Benfica, Bahia ve Guangzhou'da da oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Anderson Talisca mesaisi!

Talisca, 2 sezon forma giydiği Beşiktaş'ta ise 80 maçta 37 gol artı 14 asist üretmişti.

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