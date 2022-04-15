FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de ibre yeniden İsmail Kartal'a mı dönüyor? İşte o detay

Fenerbahçe yönetimi her ne kadar Joachim Löw ve Jorge Jesus ile temaslarını sürdürse de artık ibrenin İsmail Kartal'a doğru döndüğü ve Başkan Koç'un da bu konuda artık daha ılımlı olduğu ve yayınlanan bu videonun da yönetimin vereceği "İsmail Kartal" kararının bir ön alıştırması olduğu ifade ediliyor.