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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de ibre yeniden İsmail Kartal'a mı dönüyor? İşte o detay

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezon öncesi hoca arayışı devam eden Fenerbahçe'de, mevcut teknik direktör İsmail Kartal'ın başarılı performansı yönetimin kafasını karıştırdı. Son olarak sarı-lacivertlilerin sosyal medyadan yayınladığı bir video mesaj olarak algılandı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 07:35
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de ibre yeniden İsmail Kartal'a mı dönüyor? İşte o detay

İsmail Kartal ile birlikte müthiş bir ivme yakalayan Fenerbahçe'de son derece önemli gelişmeler yaşanıyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de ibre yeniden İsmail Kartal'a mı dönüyor? İşte o detay

Fenerbahçe Kulübü, Twitter hesabından paylaştığı videoda teknik direktör İsmail Kartal'ı Galatasaray derbisinin kahramanı ve mimarı olarak gösteriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de ibre yeniden İsmail Kartal'a mı dönüyor? İşte o detay

Takvim'de yer alan habere göre bu gelişme Fenerbahçe yönetiminin İsmail Kartal'ın gelecek sezon takımı çalıştırmasına sıcak baktığı hatta yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de ibre yeniden İsmail Kartal'a mı dönüyor? İşte o detay

Yayınlanan videoda İsmail Kartal'ın Galatasaray'ın sol kanadında zaafı olduğu ve Osayi'nin çizgiye kadar inip topu ceza sahası çizgisine doğru çevirmesi gerektiği, bunun da derbide mutlaka denenmesi gerektiğini anlattığı ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de ibre yeniden İsmail Kartal'a mı dönüyor? İşte o detay

Yine videoda "Hiçbir başarı tesadüf değildir" denilerek İsmail Kartal'ın taktik becerisine atıf yapıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de ibre yeniden İsmail Kartal'a mı dönüyor? İşte o detay

Fenerbahçe yönetimi her ne kadar Joachim Löw ve Jorge Jesus ile temaslarını sürdürse de artık ibrenin İsmail Kartal'a doğru döndüğü ve Başkan Koç'un da bu konuda artık daha ılımlı olduğu ve yayınlanan bu videonun da yönetimin vereceği "İsmail Kartal" kararının bir ön alıştırması olduğu ifade ediliyor.

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