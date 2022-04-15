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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal Avrupa'da zirvede! Guardiola'yı geride bıraktı

Süper Lig’de göreve başladıktan sonraki dönemin ‘lideri’ olan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son 8 haftada aldığı 22 puanla Avrupa’da da ‘en iyilerden’ biri. Başarılı çalıştırıcı, Antalyaspor'un başında aynı performansı sergileyen Nuri Şahin ile birlikte son iki ayda aldıkları 22 puanla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı. İşte o liste...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal Avrupa'da zirvede! Guardiola'yı geride bıraktı

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın G.Saray derbisi öncesi futbolculara yaptığı taktik konuşmasının görüntülerini yayınladı. Fenerbahçe Youtube'da yayınlanan videoda tecrübeli hocanın, oyunculara sağ kanattan nasıl atak yapacaklarını anlattığı görülüyor. Sarı-lacivertlilerin, ezeli rakibine Zajc ve Serdar Dursun ile attığı iki gol de sağ kanattan gelmişti. Video ve Kartal çok sayıda beğeni aldı.

Fenerbahçe'yi son 8 maçta elde ettiği 7 galibiyet+1 beraberlikle Şampiyonlar Ligi potasına sokan İsmail Kartal, Avrupa'nın da zirvesine çıktı. Başarılı çalıştırıcı, Antalyaspor'un başında aynı performansı sergileyen Nuri Şahin ile birlikte son iki ayda aldıkları 22 puanla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

İşte o liste:

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