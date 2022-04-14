Sıra şimdi Göztepe'de

Fenerbahçe'nin bu sezonki parlayan yıldızlarından Miha Zajc, Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 2-0 kazanılan Galatasaray derbisinde fileleri sarsan 27 yaşındaki Sloven orta saha, muhteşem bir hafta sonunu geride bıraktıklarını söylerken, "İyi oynadık ve 3 puanı hak ettik. Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettik ve bunun neticesinde 3 puan aldık. Umuyorum ki Göztepe maçında da Galatasaray maçındaki gibi bir oyun ortaya koyarız" dedi. Harika bir sezon geçirdiğini aktaran Zajc, "Bunun sebebi takım olarak iyi oyun ortaya koymamız. Takım olarak iyi işler yaptığımızda oynaması çok daha kolay oluyor" diye konuştu.



HOCAMIZIN KATKISI BÜYÜK

İsmail Kartal'ın gelişiyle takımdaki atmosferin değiştiğini ifade eden Zajc, "Herkes kendini evinde hissediyor. Kendimizi geliştirmemiz gereken noktaları da geliştirmeye devam ediyoruz. Sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bana göre anahtar noktalardan biri bu. Maçlarda oldukça rahatız ve oyunumuzu oynarken keyif alıyoruz. Bu noktada hocamızın da rolü çok büyük" yorumunu yaptı.



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Zajc, sarı-lacivertli taraftarlara övgüler yağdırırken, derbi galibiyetinde kritik rol oynadıklarını ifade etti. Sloven yıldız, "Taraftarlarımızın desteği muazzamdı. Umarım ilerleyen haftalarda da desteklerini sürdürürler. Onların destekleri çok önemli. Bizler daima bir sonraki hafta oynayacağımız maça odaklıyız. Sezon sonu neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.