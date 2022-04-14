Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye 20'lik gol makinesi! İşte ödenecek bonservis | Franck Etouga kimdir?

Fenerbahçe'ye 20'lik gol makinesi! İşte ödenecek bonservis | Franck Etouga kimdir?

Son dakika spor haberi: Bu sezon hücum hattından beklenen verimi alamayan Fenerbahçe'de gözler golcü transferine çevrildi. Santrfor rotasyonunu güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine aldı. Gelecek vaat eden ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren yönetim, gösterdiği performansla Gana Ligi'ni sallayan 20 yaşındaki Franck Etouga için harekete geçti. 20 maçta 16 gol ve 2 asistle göz kamaştıran genç futbolcu için ödenecek bonservis de belli oldu. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 18:34 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 18:35
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'ye 20'lik gol makinesi! İşte ödenecek bonservis | Franck Etouga kimdir?

Gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, transferde santrfor mevkisine öncelik veriyor.

Fenerbahçe'ye 20'lik gol makinesi! İşte ödenecek bonservis | Franck Etouga kimdir?

Enner Valencia'nın MLS'e gideceği iddiaları, Mergim Berisha ve Serdar Dursun'un beklenen patlamayı yapamaması üzerine harekete geçen yönetim, golcü rotasyonunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'ye 20'lik gol makinesi! İşte ödenecek bonservis | Franck Etouga kimdir?

Fenerbahçe, Gana Ligi ekibi Asante Kotoko'da forma giyen ve performansıyla Avrupa ekiplerinin gündemine giren Franck Etouga ile yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe'ye 20'lik gol makinesi! İşte ödenecek bonservis | Franck Etouga kimdir?

Ghanasoccer'da yer alan haberde; 20 maçta 16 gol ve 2 asistle yerel ligin en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Etouga için sarı-lacivertli kurmayların detaylı bir araştırma yaptığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'ye 20'lik gol makinesi! İşte ödenecek bonservis | Franck Etouga kimdir?

800 BİN EURO BEKLENİYOR!
Bedelsiz olarak Kamerun Ligi'nden, Kotoko'ya transfer olan genç futbolcu yeni takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Kulüp tarafı oyuncunun bonservis bedelini 800 bin euro olarak belirledi.

Fenerbahçe'ye 20'lik gol makinesi! İşte ödenecek bonservis | Franck Etouga kimdir?

Avrupa'dan kulüplerin dikkatini çektiğinin farkında olan Kotoka yetkilileri, sadece tekliflerini karşılamakla ilgilenen kulüplerle masaya oturacak.

Fenerbahçe'ye 20'lik gol makinesi! İşte ödenecek bonservis | Franck Etouga kimdir?

FENERBAHÇE YATIRIM OLARAK GÖRÜYOR!
Gelecek vaat eden potaniyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren sarı-lacivertli kurmayların, Etouga transferini iyi bir yatırım olarak gördüğü ve beklenen bedeli karşılamaya hazır olduğu bildirildi.

Fenerbahçe'ye 20'lik gol makinesi! İşte ödenecek bonservis | Franck Etouga kimdir?

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR!
Kısa süre içinde kalitesini gösteren Franck Etouga, Fenerbahçe haricinde Fransa Ligue 1 ekiplerinin de radarına girdi. Marsilya ve Saint Etienne'nin golcü futbolcunun durumunu yakından takip ettiği iddia edildi.

Fenerbahçe'ye 20'lik gol makinesi! İşte ödenecek bonservis | Franck Etouga kimdir?

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMAYI AMAÇLIYOR
Etouga, Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası için Kamerun milli takımına çağrılmayı umuyor.

Fenerbahçe'ye 20'lik gol makinesi! İşte ödenecek bonservis | Franck Etouga kimdir?

FRANCK ETOUGA KİMDİR?
Franck Etouga 18 Eylül 2001 tarihinde Kamerun'da doğdu. Santrfor mevkisinde forma giyen 1.80 boyundaki futbolcunun bonservisi Gana Ligi ekibi Asante Kotoko'da bulunuyor.

Gana Premier Ligi'nde 20 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 16 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Etouga'nın Transfermarkt'daki güncel değeri 250 bin euro olarak gösteriliyor.

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