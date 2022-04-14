Fenerbahçe'ye 20'lik gol makinesi! İşte ödenecek bonservis | Franck Etouga kimdir?

Gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, transferde santrfor mevkisine öncelik veriyor.
Gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, transferde santrfor mevkisine öncelik veriyor.
Enner Valencia'nın MLS'e gideceği iddiaları, Mergim Berisha ve Serdar Dursun'un beklenen patlamayı yapamaması üzerine harekete geçen yönetim, golcü rotasyonunu güçlendirmek için düğmeye bastı.
Fenerbahçe, Gana Ligi ekibi Asante Kotoko'da forma giyen ve performansıyla Avrupa ekiplerinin gündemine giren Franck Etouga ile yakından ilgileniyor.
Ghanasoccer'da yer alan haberde; 20 maçta 16 gol ve 2 asistle yerel ligin en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Etouga için sarı-lacivertli kurmayların detaylı bir araştırma yaptığı ifade ediliyor.
800 BİN EURO BEKLENİYOR!
Bedelsiz olarak Kamerun Ligi'nden, Kotoko'ya transfer olan genç futbolcu yeni takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Kulüp tarafı oyuncunun bonservis bedelini 800 bin euro olarak belirledi.
Avrupa'dan kulüplerin dikkatini çektiğinin farkında olan Kotoka yetkilileri, sadece tekliflerini karşılamakla ilgilenen kulüplerle masaya oturacak.
FENERBAHÇE YATIRIM OLARAK GÖRÜYOR!
Gelecek vaat eden potaniyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren sarı-lacivertli kurmayların, Etouga transferini iyi bir yatırım olarak gördüğü ve beklenen bedeli karşılamaya hazır olduğu bildirildi.
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR!
Kısa süre içinde kalitesini gösteren Franck Etouga, Fenerbahçe haricinde Fransa Ligue 1 ekiplerinin de radarına girdi. Marsilya ve Saint Etienne'nin golcü futbolcunun durumunu yakından takip ettiği iddia edildi.
MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMAYI AMAÇLIYOR
Etouga, Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası için Kamerun milli takımına çağrılmayı umuyor.
FRANCK ETOUGA KİMDİR?
Franck Etouga 18 Eylül 2001 tarihinde Kamerun'da doğdu. Santrfor mevkisinde forma giyen 1.80 boyundaki futbolcunun bonservisi Gana Ligi ekibi Asante Kotoko'da bulunuyor.
Gana Premier Ligi'nde 20 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 16 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekti.
Etouga'nın Transfermarkt'daki güncel değeri 250 bin euro olarak gösteriliyor.