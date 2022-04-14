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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Miha Zajc'a İtalya'dan bir talip daha

Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başında takımdan gönderilmesi gündeme gelen yıldız futbolcu Miha Zacj bu sezonki oyunuyla taraftarları büyüledi. Son olarak Galatasaray maçının kilidini açan Sloven futbolcu için İtalya'dan bir talip daha çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Miha Zajc'a İtalya'dan bir talip daha

Fenerbahçe'den sezon başında gönderilmek istenen ancak Pereira'nın isteğiyle takımda kalan Miha Zajc, Sarı-Lacivertli takımın değişmezi oldu.

Takvim'in haberine göre; gösterdiği performans ile İtalyan takımlarının dikkatini çeken Sloven yıldıza Sampdoria'dan sonra Atalanta'nın da teklif yaptığı ortaya çıktı. Atalanta'nın teknik direktörü Gasperini'nin Miha Zajc'ın performanısını yakın takibe aldığı belirlendi. Sarı-lacivertli takım 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Sloven oyuncuyla 3 yıllık yeni bir anlaşma yapmayı planlıyor. Crespo ile iyi bir ikili olan Miha Zajc'ın her maç 12 bin metreye yakın koşması dikkat çekiyor. Sloven yıldızın da Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamadan ayrılmak istemediği ve sarı-lacivertli takımda mutlu olduğu bildirildi.

Süper Lig'de bu sezon 8 kez ağları sarsan Miha Zajc, kariyerinin en golcü lig performansını tekrarladı. Yakaladığı çıkış ile Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

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