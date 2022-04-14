FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin kiralıklar gelecek sezon kadroda düşünülmüyor!

Samatta , Antwerp'te; Lemos , Beerschot'ta, Meyer, Midtjylland'da; Allahyar ise Hull City'de kiralık olarak forma giyiyor. Sarı-Lacivertliler, bu dört oyuncuyu da yeni sezonda kadroda düşünmüyor.

Fenerbahçe için en büyük sıkıntı ise kiraladıkları yabancıların, gittikleri takımlarda da büyük hayal kırıklığı yaratması. Bu nedenle şu anda oynadıkları kulüplerin bonservislerini alması çok düşük ihtimal.