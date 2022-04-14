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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin kiralıklar gelecek sezon kadroda düşünülmüyor!

Son haftalarda ligde üst sıralara tırmanmayı başaran ve oyununu da yukarı çeken Fenerbahçe'de gelecek sezon planlamaları da yapılmaya başlandı. Kaliteli bir kadro kurarak şampiyonluğa oynamak isteyen sarı-lacivertli ekipte kiralık olarak giden oyuncuların durumu da belli oldu. Yönetim bu futbolcular ile yola devam etmeyi düşünmüyor. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 09:53
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin kiralıklar gelecek sezon kadroda düşünülmüyor!

Fenerbahçe 4 kiralık oyuncusuna kapıyı kapattı. Yeni sezonda hiçbiri kadro düşünülmüyor ve takım bulmaları istenecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin kiralıklar gelecek sezon kadroda düşünülmüyor!

Samatta, Antwerp'te; Lemos, Beerschot'ta, Meyer, Midtjylland'da; Allahyar ise Hull City'de kiralık olarak forma giyiyor. Sarı-Lacivertliler, bu dört oyuncuyu da yeni sezonda kadroda düşünmüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin kiralıklar gelecek sezon kadroda düşünülmüyor!

Fenerbahçe için en büyük sıkıntı ise kiraladıkları yabancıların, gittikleri takımlarda da büyük hayal kırıklığı yaratması. Bu nedenle şu anda oynadıkları kulüplerin bonservislerini alması çok düşük ihtimal.

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