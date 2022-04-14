Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Görüşme odasına çağrıldılar! Mesut Özil ve Ozan Tufan için flaş karar...

FENERBAHÇE HABERİ - Görüşme odasına çağrıldılar! Mesut Özil ve Ozan Tufan için flaş karar...

Spor haberi... Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı isimlerden Mesut Özil beklentilerin oldukça altına kalırken, Ozan Tufan ile birlikte İsmail Kartal'a verdikleri sert tepki nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Sarı-Lacivertli kulüpten bu ikili için flaş bir karar alındığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 18:21
FENERBAHÇE HABERİ - Görüşme odasına çağrıldılar! Mesut Özil ve Ozan Tufan için flaş karar...

Fenerbahçe'de 20 Mart'ta oynanan Konyaspor maçının devre arasında teknik direktör İsmail Kartal'a verdikleri sert tepki sonrası kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan bir şokla daha karşı karşıya kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Görüşme odasına çağrıldılar! Mesut Özil ve Ozan Tufan için flaş karar...

Fenerbahçe'de 20 Mart'ta Konyaspor maçının devre arasında oyundan alınma kararı sonrası teknik direktör İsmail Kartal'a sert bir tepki veren Mesut Özil ve Kartal'ı forma adaleti konusunda eleştiren Ozan Tufan, bu olaydan kısa bir süre sonra kadro dışı bırakılmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Görüşme odasına çağrıldılar! Mesut Özil ve Ozan Tufan için flaş karar...

20 günü aşkın süredir çalışmalarını takımdan ayrı bir şekilde sürdüren Mesut Özil ve Ozan Tufan için henüz bir af kararı çıkmazken, bu iki futbolcunun mevcut durumunu görüşmek için masaya oturacak olan Fenerbahçe yönetiminin flaş bir karar aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Görüşme odasına çağrıldılar! Mesut Özil ve Ozan Tufan için flaş karar...

Takvim'in haberine göre; Yönetimin af kararı çıkması ve takıma dönmeleri durumunda daha önce takımın kaptanlarından olan Mesut Özil ve Ozan Tufan'dan bu unvanlarını alacağı ve kaptanlık görevinin teknik heyet tarafından takım içinde yeni isimlere verileceği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Görüşme odasına çağrıldılar! Mesut Özil ve Ozan Tufan için flaş karar...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almadığı belirtilen Mesut Özil ve Ozan Tufan için ayrılık dedikoduları da her geçen gün artarken, Ozan için sezonun ilk yarısında formasını giydiği Watford'un Premier Lig'de kalması halinde 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Görüşme odasına çağrıldılar! Mesut Özil ve Ozan Tufan için flaş karar...

Ancak bu ihtimalin gitgide azalması sebebiyle deneyimli futbolcunun İngiltere'ye dönüşü her geçen gün daha da zor hale geliyor. Ozan Tufan ile ilgili gelişmeleri Beşiktaş da yakından takip ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın Ozan'ın bonservis sorununu çözmesi halinde bu transfer için harekete geçeceği öne sürülüyor.

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