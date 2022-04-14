FENERBAHÇE HABERİ - Görüşme odasına çağrıldılar! Mesut Özil ve Ozan Tufan için flaş karar...

Takvim'in haberine göre; Yönetimin af kararı çıkması ve takıma dönmeleri durumunda daha önce takımın kaptanlarından olan Mesut Özil ve Ozan Tufan'dan bu unvanlarını alacağı ve kaptanlık görevinin teknik heyet tarafından takım içinde yeni isimlere verileceği ortaya çıktı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almadığı belirtilen Mesut Özil ve Ozan Tufan için ayrılık dedikoduları da her geçen gün artarken, Ozan için sezonun ilk yarısında formasını giydiği Watford'un Premier Lig'de kalması halinde 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek.