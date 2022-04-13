Tisserand’ın derbi keyfi

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde rakibini 2-0 mağlup etmişti. Önceki gün iki takımın potadaki randevusunda ilk basketler sarı-lacivertlilerden geldi. Fenerbahçe bu maçta 2-0 öne geçince Marcel Tisserand bu anın fotoğrafını çekerek sevinç emojisi koydu.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde rakibini 2-0 mağlup etmişti. Önceki gün iki takımın potadaki randevusunda ilk basketler sarı-lacivertlilerden geldi. Fenerbahçe bu maçta 2-0 öne geçince Marcel Tisserand bu anın fotoğrafını çekerek sevinç emojisi koydu.