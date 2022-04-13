Haberler Fenerbahçe Tisserand’ın derbi keyfi

Tisserand’ın derbi keyfi

FenerbahçeGalatasaray derbisinde rakibini 2-0 mağlup etmişti. Önceki gün iki takımın potadaki randevusunda ilk basketler sarı-lacivertlilerden geldi. Fenerbahçe bu maçta 2-0 öne geçince Marcel Tisserand bu anın fotoğrafını çekerek sevinç emojisi koydu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Tisserand’ın derbi keyfi
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde rakibini 2-0 mağlup etmişti. Önceki gün iki takımın potadaki randevusunda ilk basketler sarı-lacivertlilerden geldi. Fenerbahçe bu maçta 2-0 öne geçince Marcel Tisserand bu anın fotoğrafını çekerek sevinç emojisi koydu.
DİĞER
Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı olarak hafızalara kazındı! Yeşilçam'ın sevilen filmi Neşeli Günler'in Tuncay'ı Necati Aslan tanınmaz halde!
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz’in düğününde anne Claudia Heffner Peltz'in 2. Abdülhamit kolyesi geceye damga vurdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor