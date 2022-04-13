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Sahne senin Arda

Mesut kadro dışı, İrfan Can cezalı... Kartal, Göztepe maçı için 17 yaşındaki genç yıldızını 11’e koymayı düşünüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Sahne senin Arda
Müthiş bir çıkış yakalayarak Süper Lig'de 2. basamağa yükselen Fenerbahçe gözünü Göztepe ile oynanacak karşılaşmaya çevirdi. Kümede kalmak için kalan maçlarda hata lüksü kalmayan sarı-kırmızılılar önünde Kanarya'nın hedefi yine 3 puan olacak. Bu maçta Fenerbahçe, Galatasaray maçının kahramanlarından İrfan Can Kahveci'yi kullanamayacak. Yıldız isim gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Mesut Özil de kadro dışı olduğu için oynamayacak. İsmail Kartal, bu önemli randevu için 17 yaşındaki Arda Güler'i özel olarak hazırlıyor. Genç oyuncu bu sezon 2 maça 11'de başladı. 2 gol, 2 asistle oynuyor.
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