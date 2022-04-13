İngilizler açıkladı! Liverpool ve Arsenal Arda Güler için devrede

Fenerbahçe'de A takım seviyesinde çıktığı ilk maçtan itibaren taraftarların sevgilisi haline gelen Arda Güler, dev kulüplerle anılmaya devam ediyor. Henüz 17 yaşında olan genç yıldız için İngiliz basınında flaş bir haber yayınlandı.

LIVERPOOL VE ARSENAL DEVREDE!

Premier Lig ekiplerinden Liverpool ve Arsenal'in Arda Güler ile ilgilendiğinin yazıldığı haberde, iki dev kulübün Galatasaray derbisine de scoutlarını gönderdiği yazıldı.

Arda Güler'in kendi yaş grubunda milli takım performansının da oldukça etkileyici olduğunun belirtildiği haberde, Mesut Özil'in de genç yıldızın ileride dünya yıldızı olacağını söylediği ifade edildi.