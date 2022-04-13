Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferini canlı yayında açıkladı! "İrfan Can Eğribayat..."

Fenerbahçe'nin yeni transferini canlı yayında açıkladı! "İrfan Can Eğribayat..."

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Berke Özer ile yollarını ayıracağını açıklamasının ardından, Altay ile rekabet edebilecek, yerli bir kaleci arayışına girmişti. Fenerbahçe yönetimi bu bağlamda Sinan Bolat, Ertuğrul Taşkıran gibi isimlerle görüşürken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Transfer Plus Youtube kanalına konuşan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın moderatörlüğündeki progragmda, Fenerbahçe'nin Göztepeli İrfan Can Eğribayat'ı transfer ettiğini duyurdu. İşte o program ve Fenerbahçe - İrfan Can Eğribayat transferinin ayrıntıları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 16:04
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'nin yeni transferini canlı yayında açıkladı! "İrfan Can Eğribayat..."

Fenerbahçe, bir yandan Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isterken, diğer yandan da teknik direktör konusuyla ilgileniyor. Öte yandan sarı lacivertliler, takımdan ayrılacak Berke Özer yerine İrfan Can Eğribayat'ı da kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı.

Konuya ilişkin konuşan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Transfer Plus kanalında editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a konuştu.

Uzundurukan, Fenerbahçe'nin İrfan Can Eğribayat'ı transfer ettiğini ilk kez duyurdu.

İŞTE O PROGRAM

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe'de 8 ismin bileti kesildi! Ali Koç yeni hocayı beklemeyecek
Kadın otobüs şoförü bayılan yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi
Fenerbahçe'de tam 7 ayrılık yaşanacak! İşte o isimler
Galatasaray 'Barış için' sahada! İşte Kiev maçının saati
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe 'Barış için futbol' diyerek sahaya çıkacak!
Fenerbahçe'de tam 7 ayrılık yaşanacak! İşte o isimler
Askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak?
SİGARA FİYATLARI 5 NİSAN 2022
Zekat nasıl hesaplanır?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Turan sosyal medyada gündem oldu! Luka Modric detayı... Arda Turan sosyal medyada gündem oldu! Luka Modric detayı... 16:45
F.Bahçe maçı öncesi Göztepe'de ayrılık! F.Bahçe maçı öncesi Göztepe'de ayrılık! 16:43
Canlı yayında F.Bahçe'nin yeni kalecisini açıkladı! Canlı yayında F.Bahçe'nin yeni kalecisini açıkladı! 16:04
Takımdan ayrı çalıştı! İşte Beşiktaş'ta son durum Takımdan ayrı çalıştı! İşte Beşiktaş'ta son durum 14:43
Futbolda yayın ihalesinde son durum ne? Futbolda yayın ihalesinde son durum ne? 14:26
Eski hocasını övdü! "Fransa'da çalışmasını isterim" Eski hocasını övdü! "Fransa'da çalışmasını isterim" 14:13
Daha Eski
Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? 14:08
Fenerbahçe 'Barış için futbol' diyerek sahaya çıkacak! Fenerbahçe 'Barış için futbol' diyerek sahaya çıkacak! 13:34
Fenerbahçe'de tam 7 ayrılık yaşanacak! İşte o isimler Fenerbahçe'de tam 7 ayrılık yaşanacak! İşte o isimler 13:14
Mavericks'te Luka Doncic şoku! Mavericks'te Luka Doncic şoku! 12:48
Galatasaray 'Barış için' sahada! İşte Kiev maçının saati Galatasaray 'Barış için' sahada! İşte Kiev maçının saati 12:11
Trabzonspor 400 gündür evinde yenilmiyor Trabzonspor 400 gündür evinde yenilmiyor 12:05