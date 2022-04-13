Fenerbahçe'nin yeni transferini canlı yayında açıkladı! "İrfan Can Eğribayat..."

Fenerbahçe, bir yandan Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isterken, diğer yandan da teknik direktör konusuyla ilgileniyor. Öte yandan sarı lacivertliler, takımdan ayrılacak Berke Özer yerine İrfan Can Eğribayat'ı da kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı.

Konuya ilişkin konuşan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Transfer Plus kanalında editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a konuştu.

Uzundurukan, Fenerbahçe'nin İrfan Can Eğribayat'ı transfer ettiğini ilk kez duyurdu.

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