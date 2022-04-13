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Fenerbahçe'de tam 7 ayrılık yaşanacak! Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın ardından Novak da...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, bir yandan Süper Lig'i 2. sırada bitirerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isterken, diğer yandan da eldeki mali yüklü oyuncularından kurtulmak istiyor. Edinilen bilgilere göre Kanarya, Mesut Özil, Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasının ardından, yolların ayrılacağı diğer isimleri de belirledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 13:34
Fenerbahçe'de tam 7 ayrılık yaşanacak! Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın ardından Novak da...

Yeni sezonda bir kez daha önemli bir kadro değişimi yaşayacak sarı lacivertlilerde Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Filip Novak ve Marcel Tisserand'ın da üzeri çizildi.

Fenerbahçe'de tam 7 ayrılık yaşanacak! Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın ardından Novak da...

Derbi zaferiyle ligde ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın oluşturduğu takım konuşulurken, gidecekler de netleşmeye başladı. Sarı lacivertliler isimleri büyük, futbolları kayıp oyuncularla daha fazla devam etmeme kararı aldı. Takımı yeni bir teknik direktöre emanet etmekte kararlı olan Başkan Ali Koç, bazı isimlerle yeni hocaya danışmaksızın yolları ayıracak. Takımdan gönderilecek isimlerin başında kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan geliyor. Her iki yıldız sözleşmeleri devam etmesine rağmen elden çıkarılacak.

Fenerbahçe'de tam 7 ayrılık yaşanacak! Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın ardından Novak da...

KONTENJAN AÇILACAK!
Takımın birinci golcüsüyken disiplinsizlik sebebiyle formayı unutan Enner Valencia, yaşı ve ücreti yüksek, performansı düşük Luiz Gustavo, geldiği günden beri bekleneni veremeyen Novak ve Tisserand da gönderilecekler listesinde. Sözleşmesi bitecek Sosa ve Berke'yle masaya oturulmayacak. Berisha, Rossi ve Pelkas'la ilgili nihai kararı yeni teknik adam verecek. Nazım Sangare ise kayıpları oynamasına rağmen yerli kontenjanından takımda kalabilir. Fenerbahçe bu oyuncularla yolları ayırması halinde yabancı kontenjanında önemli bir yer açmış olacak.

Fenerbahçe'de tam 7 ayrılık yaşanacak! Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın ardından Novak da...

SAHADA CEVAP VERDİ
Sezon başında transferi tartışılan Serdar Dursun, kendisine "Fenerbahçe'nin golcüsü değil" yakıştırması yapanlara sahada cevap verdi. Valencia ve Berisha'yla girdiği rekabetten zaferle çıkan 30 yaşındaki millî oyuncu, sarı lacivertlilerin bir numaralı golcüsü oldu. Ligde 10 kez ağları havalandırarak takımın en skorer ismi olan Serdar Dursun, Semih Şentürk'ten sonra çift haneli gol rakamına ulaşan ilk Türk olmayı başardı.

Fenerbahçe'de tam 7 ayrılık yaşanacak! Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın ardından Novak da...

MESUT-OZAN'A ŞARTLI TAHLİYE
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan hakkındaki kararın bu hafta açıklanması bekleniyor. Başkan Ali Koç, yıldız oyuncularla yapacağı görüşmenin ardından son sözü söyleyecek. Hem Mesut'un hem de Ozan'ın teknik direktör İsmail Kartal'dan özür dilediği belirtiliyor. Oyuncuların kadro dışı kararlarının kaldırılması bekleniyor. Ancak takımla idman yapsalar bile Kartal'ın bu sezon ne Mesut'a ne de Ozan'a forma vermeyeceği de gelen haberler arasında.

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