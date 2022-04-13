Fenerbahçe'de tam 7 ayrılık yaşanacak! Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın ardından Novak da...

Yeni sezonda bir kez daha önemli bir kadro değişimi yaşayacak sarı lacivertlilerde Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Filip Novak ve Marcel Tisserand'ın da üzeri çizildi.

Derbi zaferiyle ligde ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın oluşturduğu takım konuşulurken, gidecekler de netleşmeye başladı. Sarı lacivertliler isimleri büyük, futbolları kayıp oyuncularla daha fazla devam etmeme kararı aldı. Takımı yeni bir teknik direktöre emanet etmekte kararlı olan Başkan Ali Koç, bazı isimlerle yeni hocaya danışmaksızın yolları ayıracak. Takımdan gönderilecek isimlerin başında kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan geliyor. Her iki yıldız sözleşmeleri devam etmesine rağmen elden çıkarılacak.