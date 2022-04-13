Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Frank Acheampong iddiası! 5 milyon euro...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Frank Acheampong iddiası! 5 milyon euro...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla ikinci sıraya yerleşen Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması da devam ediyor. Sarı-lacivertli takımla ilgili son iddia Gana basınından geldi. Fenerbahçe'nin Acheampong ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 08:09
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Frank Acheampong iddiası! 5 milyon euro...

Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe'de moraller yerinde...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Frank Acheampong iddiası! 5 milyon euro...

Sarı-lacivertli takım, ligde üst üste aldığı başarılı sonuçlarla ikinciliğe yükselmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Frank Acheampong iddiası! 5 milyon euro...

Gelecek sezonun kadro planlamasının devam ettiği Fenerbahçe'de transfer gündeminde gelen son isim Frank Acheampong oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Frank Acheampong iddiası! 5 milyon euro...

Gana basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Frank Acheampong'u renklerine bağlamak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Frank Acheampong iddiası! 5 milyon euro...

Haberde Kanarya'nın 28 yaşındaki sol açık için kulübü Shenzen ile temas kuracağı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Frank Acheampong iddiası! 5 milyon euro...

Acheampong'un Çin temsilcisiyle 2024'e kadar kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli ise 5 milyon euro...

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