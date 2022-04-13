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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Arda Güler'e Borussia Dortmund talip oldu!

Fenerbaçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Arda Güler, performansı ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplamaya devam ediyor. Performansı ile dev kulüplerin transfer listesine giren Arda Borussia Dortmund'un da radarına girdi. İşte Arda Güler'in serbest kalma bedeli ve son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Arda Güler'e Borussia Dortmund talip oldu!

Bu sezon gösterdiği çıkışla bir anda Türk futbol gündeminin zirvesine yerleşen 17 yaşındaki Arda Güler'e yurt dışından da büyük ilgi var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Arda Güler'e Borussia Dortmund talip oldu!

Takvim'in haberine göre; Arda Güler'e en ciddi ilginin Alman kulübü Borussia Dortmund'dan geldiği ifade edildi. Alman kulübünün bu ilgisinden Arda'nın ailesinin de hoşnut olduğu, genç oyuncunun Almanya'da daha iyi bir eğitime tabi tutulacağına inandığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Arda Güler'e Borussia Dortmund talip oldu!

Ancak Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan Arda'nın serbest kalma bedeli 30 milyon Euro civarında. Üstelik Fener yönetimi Arda, 18 yaşını geçtiğinde 3 yıllık sözleşmeyi 5 yıla tamamlamayı da planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Arda Güler'e Borussia Dortmund talip oldu!

Sarı-Lacivertli kurmayların Dortmund'un Arda'ya olan ilgisinden haberdar olduğu ancak yönetimin bu konuda hiç acele etmediği, oyuncunun gelişimine ve Fenerbahçe'ye vereceği maksimum katkıya konsantre olduğu ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Arda Güler'e Borussia Dortmund talip oldu!

Arda Güler bu sezon çok iyi bir gelişim göstermiş olsa da taraftarlar onun çok daha fazla süre almasını istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise şu anda genç yıldızı maçın 2. yarılarında sahaya sürmeyi daha uygun görüyor.

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