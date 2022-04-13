FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Arda Güler'e Borussia Dortmund talip oldu!

Sarı-Lacivertli kurmayların Dortmund 'un Arda'ya olan ilgisinden haberdar olduğu ancak yönetimin bu konuda hiç acele etmediği, oyuncunun gelişimine ve Fenerbahçe 'ye vereceği maksimum katkıya konsantre olduğu ifade ediliyor.

Arda Güler bu sezon çok iyi bir gelişim göstermiş olsa da taraftarlar onun çok daha fazla süre almasını istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise şu anda genç yıldızı maçın 2. yarılarında sahaya sürmeyi daha uygun görüyor.