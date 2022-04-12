İsmail Kartal Fenerbahçe'yi Ferrari gibi uçurdu! Adeta tarih yazıyor

21. haftada göreve başlayan tecrübeli çalıştırıcı, lige damga vurdu. İsmail Kartal geldiğinde Fenerbahçe 32 puanla 5. sıradaydı. Lider Trabzonspor'un ise 17 puan gerisindeydi. Antalyaspor (1-1) maçı ile işbaşı yapan Kartal, 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alırken, sadece 1 kez kaybetti. Topladığı 27 puan ile Fenerbahçe'yi ikinci sıraya taşıdı. Zirve ile fark 13'e düştü. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı doğdu.



TAKIM DA SAHİPLENDİ

Kendi döneminde ligin 'lideri' olan İsmail Kartal'ı futbolcular da sahiplendi. Geldiğinde mental olarak çökmüş olan oyuncular, Kartal'ın motivasyonu ve adaletli kararlarıyla takım ruhunu yeniden kazandı. Sahada herkes savaşmaya başladı. 4'lü savunma oturdu. Kartal orta sahada Zajc-Crespo ve Mert Hakan ile mükemmel işleyen bir sistem kurdu. Sağladığı güvenle; Mesut Özil ve Ozan'ın kadro dışı kalması bile unutuldu. Camiada ciddi bir kesim; 2.25 puan ortalaması yakalayan, Galatasaray'ı da yenen İsmail Kartal için, "Gelecek sezon da görevde kalsın" demeye başladı.



"LÖW YARDIMCISI OLUR!"

Taraftarların büyük kesimi, İsmail Kartal'ın görevde kalmasını istiyor. İşte o tweetler:

# Mental olarak dibe çökmüş olan bu takımı bu hale getirmek... Büyük tebrik ve saygı. # Kartal'ı yollarsak önümüzdeki yıl için AH alacağız. Macera aramayın İsmail hocayla devam edin. # Verin şu adama 3 yıllık sözleşme Fenerbahçe imparatorluğu kursun... # Bence de Löw gelmeli... İsmail Kartal'ın yardımcısı olur!



TAMAM MI DEVAM MI?

Fenerbahçe, İsmail Kartal'la inanılmaz bir çıkış yakaladı. Şimdi sorulan tek bir soru var: İsmail Kartal devam etmeli mi? Ali Koç'un Löw, Jesus gibi büyük isimlerle görüştüğünü biliyoruz. Kimse şunu unutmasın; dünyada ismi büyük birçok teknik adamı neredeyse kovalayarak gönderdik. Onların isminin büyüklüğü ne yazık ki ülkemizde geçmiyor. İsmail hoca ise Türkiye için büyük bir isimdir. Fenerbahçe camiasını tanır, ligi ve taraftarın beklentilerini bilir. Zor bir karar. Sonuç kötü olursa oklar yine Ali başkana çevrilecek. Ama liderlik böyle bir şey işte. Ben olsam Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu'nda yapılan hataları tekrarlamam. MİNİ YORUM EMRE BOL