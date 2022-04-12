FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!

Alman teknik adam Joachim Löw ile birlikte bir süredir Jorge Jesus ile temasta olan Fenerbahçe yönetimi kalan bölümde bu konudaki temasları büyük bir gizlilik içinde yürütmeyi kararlaştırdığı ve İsmail Kartal'ın yeni hoca arayışından etkilenmemesini sağlamaya çalışacağı ortaya çıktı.

Öte yandan göreve geldiği günden bu yana Süper Lig'de lider Trabzonspor'dan dahi çok puan toplayan İsmail Kartal'ın performansıyla yönetimin kafasını karıştırdığı ve gelecek sezon Kartal ile yola devam edilme fikrinin de masaya yatırılabileceği konuşuluyor.