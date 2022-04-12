FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!

Fenerbahçe'de 12 Ocak'ta yarım sezonluğuna teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal, görev süresi içerisinde rakamları alt üst etti ve devraldığında ligde 5. sırada olan Sarı-Lacivertli takımı puan cetvelinde ikinci sıraya çıkardı.
Fenerbahçe'de 12 Ocak'ta yarım sezonluğuna teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal, görev süresi içerisinde rakamları alt üst etti ve devraldığında ligde 5. sırada olan Sarı-Lacivertli takımı puan cetvelinde ikinci sıraya çıkardı.
Göreve geldiğinde Avrupa potasının dışında yer alan Fenerbahçe ile 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederek takımı Şampiyonlar Ligi potasına sokan İsmail Kartal'ın yakaladığı çıkış sonrası ise Sarı-Lacivertli yönetimden sürpriz bir hamle geldi.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin ligde son 8 maçın 7'sini kazanan İsmail Kartal'ın motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla bir süredir önümüzdeki sezon için gerçekleştirilen teknik direktör arayışları ile ilgili kulüpte konuşma yasağı getirdiği öğrenildi.
Alman teknik adam Joachim Löw ile birlikte bir süredir Jorge Jesus ile temasta olan Fenerbahçe yönetimi kalan bölümde bu konudaki temasları büyük bir gizlilik içinde yürütmeyi kararlaştırdığı ve İsmail Kartal'ın yeni hoca arayışından etkilenmemesini sağlamaya çalışacağı ortaya çıktı.
Öte yandan göreve geldiği günden bu yana Süper Lig'de lider Trabzonspor'dan dahi çok puan toplayan İsmail Kartal'ın performansıyla yönetimin kafasını karıştırdığı ve gelecek sezon Kartal ile yola devam edilme fikrinin de masaya yatırılabileceği konuşuluyor.
Başkan Ali Koç'un ise İsmail Kartal'ın takımla yakaladığı başarılı grafiğe rağmen bu konuda acele etmediği ve Avrupa'da adından söz ettirmiş bir hocaya takımı teslim etmek için hala kararlı olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe ile maç başına 2,25 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal ise gelecek sezon da kariyerine teknik adam olarak devam etmeyi düşündüğünü ve kariyerli bir hocanın yanında yardımcılık yapmayacağını ısrarlı bir şekilde dile getirmişti.