Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!

Fenerbahçe spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe, ezeli rakibini 2-0'lık skorla devirdi. Sarı-lacivertliler İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi gördü. Fenerbahçe'de Kartal için flaş bir karar verildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 18:13
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!

Fenerbahçe'de 12 Ocak'ta yarım sezonluğuna teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal, görev süresi içerisinde rakamları alt üst etti ve devraldığında ligde 5. sırada olan Sarı-Lacivertli takımı puan cetvelinde ikinci sıraya çıkardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!

Göreve geldiğinde Avrupa potasının dışında yer alan Fenerbahçe ile 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederek takımı Şampiyonlar Ligi potasına sokan İsmail Kartal'ın yakaladığı çıkış sonrası ise Sarı-Lacivertli yönetimden sürpriz bir hamle geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin ligde son 8 maçın 7'sini kazanan İsmail Kartal'ın motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla bir süredir önümüzdeki sezon için gerçekleştirilen teknik direktör arayışları ile ilgili kulüpte konuşma yasağı getirdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!

Alman teknik adam Joachim Löw ile birlikte bir süredir Jorge Jesus ile temasta olan Fenerbahçe yönetimi kalan bölümde bu konudaki temasları büyük bir gizlilik içinde yürütmeyi kararlaştırdığı ve İsmail Kartal'ın yeni hoca arayışından etkilenmemesini sağlamaya çalışacağı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!

Öte yandan göreve geldiği günden bu yana Süper Lig'de lider Trabzonspor'dan dahi çok puan toplayan İsmail Kartal'ın performansıyla yönetimin kafasını karıştırdığı ve gelecek sezon Kartal ile yola devam edilme fikrinin de masaya yatırılabileceği konuşuluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!

Başkan Ali Koç'un ise İsmail Kartal'ın takımla yakaladığı başarılı grafiğe rağmen bu konuda acele etmediği ve Avrupa'da adından söz ettirmiş bir hocaya takımı teslim etmek için hala kararlı olduğu belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!

Fenerbahçe ile maç başına 2,25 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal ise gelecek sezon da kariyerine teknik adam olarak devam etmeyi düşündüğünü ve kariyerli bir hocanın yanında yardımcılık yapmayacağını ısrarlı bir şekilde dile getirmişti.

DİĞER
Manchester City'den Erling Haaland'a dudak uçuklatan teklif! Milyonlar havada uçuşacak...
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan 'TFF Başkanlığı' açıklaması! İsim isim saydı: Aday olmayı düşünmüyoruz
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor