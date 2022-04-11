Haberler Fenerbahçe Yan gözle bakılmıyor!

Yan gözle bakılmıyor!

Sarı-lacivertli ekip, Miha Zajc ve Serdar Dursun’un attığı gollerle derbiden zaferle ayrıldı ve taraftarlarını sevinci boğdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Yan gözle bakılmıyor!
Fenerbahçe'de Kadıköy'de oynanan dev derbide galibiyeti perçinleyen gol 68. dakikada Serdar Dursun'un kafa vuruşuyla geldi. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza alanına doğru hareketlenen Mert Hakan Yandaş'ı gördü. Galatasaray savunmasının dengesini bozan müthiş pasta Mert Hakan, müsait durumda topu arkaya doğru kafasıyla aşırdı. Arka direkte bomboş kalan Serdar Dursun, kafasıyla vurdu. Muslera'yı müdahalesine rağmen avlamayı başararak Kadıköy galibiyetini perçinledi.Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe'nin müthiş rallisi devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip dün akşam ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ederken baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 26. dakikada Miha Zajc ve 68. dakikada Serdar Dursun'un attığı gollerle galibiyetle ayrılmayı başardı.Fenerbahçe ligde son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve puanını 59'a yükseltti. Sarı lacivertliler, Konyaspor'u geçerek ligde 2. sıraya yükseldi.

İsmail Kartal'la 9 maçlık yenilmezlik serisine yenisi ekleyen Fenerbahçeliler karşılaşma sonunda taraftarıyla bütünleşti. Öte yandan bu sezon tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'ın düşüşü ise devam etti. Üst üste 3. deplasman maçını kaybeden Galatasaray 41 puanda kaldı, 14. sıraya geriledi. Fenerbahçe, gelecek hafta Göztepe'yi konuk edecek. Galatasaray ise sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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