Yan gözle bakılmıyor!

İsmail Kartal'la 9 maçlık yenilmezlik serisine yenisi ekleyen Fenerbahçeliler karşılaşma sonunda taraftarıyla bütünleşti. Öte yandan bu sezon tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'ın düşüşü ise devam etti. Üst üste 3. deplasman maçını kaybeden Galatasaray 41 puanda kaldı, 14. sıraya geriledi. Fenerbahçe, gelecek hafta Göztepe'yi konuk edecek. Galatasaray ise sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
İsmail Kartal'la 9 maçlık yenilmezlik serisine yenisi ekleyen Fenerbahçeliler karşılaşma sonunda taraftarıyla bütünleşti. Öte yandan bu sezon tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'ın düşüşü ise devam etti. Üst üste 3. deplasman maçını kaybeden Galatasaray 41 puanda kaldı, 14. sıraya geriledi. Fenerbahçe, gelecek hafta Göztepe'yi konuk edecek. Galatasaray ise sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
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