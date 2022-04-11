Haberler Fenerbahçe Tümer Metin'den Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri! "Gereksiz işleri var"

Tümer Metin'den Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri! "Gereksiz işleri var"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golleri Miha Zajc ve Serdar Dursun kaydetti. Dev derbiyi yorumlayan Tümer Metin ise sarı-lacivertli yıldız futbolcu hakkında çarpıcı eleştirilerde bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 11:27
Tümer Metin'den Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri! "Gereksiz işleri var"

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler dev derbiden Miha Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

Tümer Metin'den Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri! "Gereksiz işleri var"

Futbol yorumcusu Tümer Metin, heyecan dolu karşılaşmayı Tivibu Spor ekranlarında değerlendirdi.

İşte Tümer Metin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Tümer Metin'den Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri! "Gereksiz işleri var"

Maçı bırakıp 7-8 dakika sadece Taylan'ı izledim. İki defa topla buluştu, Muslera'ya pas attı. Bu kadar baskı altındayken senin ön liberon alıp dönmüyorsa oyunu nasıl ön tarafa taşıyacaksın. Cicaldau gelmiyor, Berkan gelip top almıyor. Bu üçlüyle nasıl ileriye gideceksin.

Tümer Metin'den Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri! "Gereksiz işleri var"

"ÜSTÜNLÜK SAĞLAMASI NORMAL"
Serdar Dursun maç boyunca doğru oynadı. İrfan Can formda, Kim Min Jae formda, Serdar Aziz tuhaf şekilde formda. Bu kadar formda oyuncusu olan takımın, rakibine üstünlük sağlaması normal.

Tümer Metin'den Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri! "Gereksiz işleri var"

"G.SARAY'DA HERKES YETERSİZ"
Galatasaray'da herkes yetersiz, kusura bakmasın. Bugün Torrent'e yüklenebiliriz, yaptığı oyuncu tercihleri ve değişiklikleriyle ancak bu kadro mimarisi de doğru bir kadro mimarisi olarak gözükmüyor. Koca bir sezonu Taylan - Cicaldu - Berkan üçlüsü oynadı. Koca bir sezonu...

Tümer Metin'den Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri! "Gereksiz işleri var"

MERT HAKAN'A FLAŞ ELEŞTİRİ!
Mert Hakan sahanın öteki işlerine bulaşmasa sahanın en iyilerinden diyeceğim. Ama diğer işlere bulaştığı için dilim varmıyor. Gereksiz işleri var.

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