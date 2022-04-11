Tümer Metin'den Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri! "Gereksiz işleri var"

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler dev derbiden Miha Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 galip ayrıldı.
Futbol yorumcusu Tümer Metin, heyecan dolu karşılaşmayı Tivibu Spor ekranlarında değerlendirdi.
İşte Tümer Metin'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Maçı bırakıp 7-8 dakika sadece Taylan'ı izledim. İki defa topla buluştu, Muslera'ya pas attı. Bu kadar baskı altındayken senin ön liberon alıp dönmüyorsa oyunu nasıl ön tarafa taşıyacaksın. Cicaldau gelmiyor, Berkan gelip top almıyor. Bu üçlüyle nasıl ileriye gideceksin.