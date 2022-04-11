Tümer Metin'den Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri! "Gereksiz işleri var"

"ÜSTÜNLÜK SAĞLAMASI NORMAL" Serdar Dursun maç boyunca doğru oynadı. İrfan Can formda, Kim Min Jae formda, Serdar Aziz tuhaf şekilde formda. Bu kadar formda oyuncusu olan takımın, rakibine üstünlük sağlaması normal.

"G.SARAY'DA HERKES YETERSİZ"

Galatasaray'da herkes yetersiz, kusura bakmasın. Bugün Torrent'e yüklenebiliriz, yaptığı oyuncu tercihleri ve değişiklikleriyle ancak bu kadro mimarisi de doğru bir kadro mimarisi olarak gözükmüyor. Koca bir sezonu Taylan - Cicaldu - Berkan üçlüsü oynadı. Koca bir sezonu...