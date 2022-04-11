Serdar Dursun kafasını kullandı! Attığı goller takımını yukarı taşıdı

Sezon başında Darmstadt takımından Fenerbahçe'ye bedelsiz bir şekilde transfer olan ve zaman zaman eleştirilen isimler arasında yer alan Serdar Dursun, sarı-lacivertli ekibe golleriyle destek oluyor. Özellikle hava toplarında rakiplerine üstünlük kurmayı başaran Serdar Dursun, ceza sahasına gelen ortalarda oldukça etkili vuruşlar yapıyor.

YARISINI KAFAYLA ATTI

Son olarak Galatasaray karşılaşmasında da takipçiliğini konuşturan ve seken topta yaptığı kafa vuruşu ile Muslera'yı avlayan Serdar Dursun, bu alanda ligdeki en etkili isimlerden biri oldu. Bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 31 karşılaşmada 10 gol 2 asistlik performans gösteren Dursun, bu gollerin 5'ini ise kafasıyla kaydetti.

30 yaşındaki yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haz 2024 yılına kadar devam ediyor. 1.90 boyundaki deneyimli forvetin güncel piyasa değeri ise 2.70 milyon euro.