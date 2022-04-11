Kadıköy'de dev resital

Dev derbiye taraftarlar yoğun bir ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletleri, satışa çıktıktan 12 saniye sonra biterken, sarı-lacivertli renklere gönül verenler, güzel havayı da fırsat bilip, Kadıköy'e akın etti. Erken saatlerde stat çevresine gelerek toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde tezahüratlar yaparak dev mücadeleye hazırlandı. Sahaya çıkan oyuncularına tezahüratlar ve alkışlarla destek olan sarı-lacivertliler, daha sonra ise tek tek tribünlere çağırarak moral verdi.



GALİBİYETLE COŞTULAR COŞTURDULAR

Kapalı gişe oynanan dev derbide karşılaşmanın başından sonuna kadar hiç susmayan Fenerbahçeli taraftarlar, gelen gollerle birlikte büyük bir mutluluk yaşadılar. Kadıköy'ü adeta bayram yerine çeviren sarı-lacivertli tribünler, takımlarını yaptıkları coşkulu tezahüratlarla destekleyip, ateşlediler. 12. Adam görevini fazlasıyla yerine getiren Fenerbahçeli futbolseverler, ezeli rakiplerine karşı aldıkları derbi galibiyetini takımlarıyla birlikte doyasıya kutladılar.



MEDYADAN ÇOK YOĞUN İLGİ

Dev derbiye basın kuruluşları da yoğun ilgi gösterdi. Tam 208 gazeteci akreditasyon yaptırdı. Tam 208 basın mensubu, karşılaşma için akreditasyon yaptırdı. Çekya'dan 2, Hollanda'dan da 1 gazetecinin akredite olduğu derbide, 119 muhabir, 43 fotomuhabir, 23 kameraman, 19 yazar, 2 radyo spikeri ve 2 radyo teknisyeni görev aldı.



TAKIMA MEŞALEYLE UĞURLAMA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında dev derbi için yaklaşık 2 saat öncesinde stada hareket etti. Fenerbahçe'yi tesislerin önünde toplanan taraftarları yolcu etti. Saat 20.30'daki dev maç için 18.35'te tesislerden ayrılan kafileyi taraftarlar, meşale ve tezahüratlarla coşkulu bir şekilde uğurladı.