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Göztepeli oyunculara devler talip! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu sezon beklentilerin altında bir performans ortaya koyan Göztepe'de mali açıdan da sıkıntı yaşamak istemeyen yönetim bedeline ulaşan oyuncuları satma fikrine sıcak bakıyor. Bu doğrultuda birçok oyuncusu ile ilgilenen takımların olduğu İzmir ekibi, ilerleyen dönemde hareketli saatler geçirebilir.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 17:17 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 17:17
Göztepeli oyunculara devler talip! İzmir ekibinin kasası dolacak

Geride kalan 32 haftada topladığı 27 puanla 19. sırada yer alan Göztepe, son haftalarda oynayacağı karşılaşmaları kazanarak düşme potasından kurtulmak istiyor.

Göztepeli oyunculara devler talip! İzmir ekibinin kasası dolacak

Öte yandan elindeki bazı futbolculara büyük takımların ilgisinin olduğu bilinen İzmir ekibi, talibi olan futbolcularını satarak iyi bir gelir elde edebilmeyi hedefliyor.

Göztepeli oyunculara devler talip! İzmir ekibinin kasası dolacak

Bu yöntemle birlikte önümüzdeki sezon için de bütçeyi ayarlayabilmeyi hedefleyen Göztepe, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte hareketli günler yaşayabilir. İşte Göztepe'de taliplisi olan futbolcular ile ilgilenen takımlar.

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