Göztepeli oyunculara devler talip! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Öte yandan elindeki bazı futbolculara büyük takımların ilgisinin olduğu bilinen İzmir ekibi, talibi olan futbolcularını satarak iyi bir gelir elde edebilmeyi hedefliyor.

Bu yöntemle birlikte önümüzdeki sezon için de bütçeyi ayarlayabilmeyi hedefleyen Göztepe, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte hareketli günler yaşayabilir. İşte Göztepe'de taliplisi olan futbolcular ile ilgilenen takımlar.