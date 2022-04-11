Ferdi 6 maç sonra sahada

Fenerbahçe'nın genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, 6 maç sonra ilk 11'e döndü. Bu sezon performansıyla beğeni alan Ferdi, yaşadığı sakatlık sebebiyle formasından uzak kalmıştı. Bu sezon farklı pozisyonlarda görev yapan ve tamamında sergilediği performansla göz dolduran Ferdi, son olarak Giresun deplasmanında 11'de oynamıştı. Kayseri maçının ise son bölümünde oyuna dahil olan Ferdi dün de sol bekte başarılıydı.
Fenerbahçe'nın genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, 6 maç sonra ilk 11'e döndü. Bu sezon performansıyla beğeni alan Ferdi, yaşadığı sakatlık sebebiyle formasından uzak kalmıştı. Bu sezon farklı pozisyonlarda görev yapan ve tamamında sergilediği performansla göz dolduran Ferdi, son olarak Giresun deplasmanında 11'de oynamıştı. Kayseri maçının ise son bölümünde oyuna dahil olan Ferdi dün de sol bekte başarılıydı.