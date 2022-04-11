Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Osayi'den Galatasaray derbisi sonrası Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "İyi bir mücadele oldu"

Fenerbahçeli Osayi'den Galatasaray derbisi sonrası Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "İyi bir mücadele oldu"

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi - Samuel, Galatasaray'a karşı alınan 2-0'lık galibiyet sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulnudu. Osayi yaptığı konuşmada, İsmail Kartal'ın kendisini sağ bek oynatmasından bahsetti. Öte yandan yıldız futbolcu, Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 09:32
Fenerbahçeli Osayi'den Galatasaray derbisi sonrası Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "İyi bir mücadele oldu"

Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Bright Osayi - Samuel, 2-0 kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli Osayi'den Galatasaray derbisi sonrası Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "İyi bir mücadele oldu"

Mücadeleyi değerlendiren Samuel, "Maçtan önce de söylediğim gibi biz iyi bir takımız, öz güvenimiz yerinde. Bizim için bu maç aynı performansı göstereceğimiz bir maçtı.

Fenerbahçeli Osayi'den Galatasaray derbisi sonrası Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "İyi bir mücadele oldu"

Bütün takım arkadaşlarım son dakikaya kadar elinden geleni yaptı. Taraftar inanılmazdı. İhtiyacımız olan ekstra gücü bize sağladılar. Bizim için güzel bir gündü." diye konuştu.

Fenerbahçeli Osayi'den Galatasaray derbisi sonrası Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "İyi bir mücadele oldu"

Nijeryalı oyuncu sağ bek pozisyonu oynamasıyla ilgili ise "Bek oynadığım için daha dikkatli olmam gerekiyor. Hocamız, çekinmeden özelliklerimi göstermemi istiyor.

Fenerbahçeli Osayi'den Galatasaray derbisi sonrası Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "İyi bir mücadele oldu"

"KEREM ÇOK İYİ BİR OYUNCU, İYİ MÜCADELE OLDU"
Kerem'e karşı oynadım bugün. Kendisi çok iyi bir oyuncu, aramızda çok iyi bir mücadele oldu. Her zaman son bölgede final pası en iyi şekilde yapmak istiyorum, bugün de böyle oldu. Hem benim, hem de takım için çok güzel bir gündü." sözlerini kullandı.

Fenerbahçeli Osayi'den Galatasaray derbisi sonrası Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "İyi bir mücadele oldu"

Farklı pozisyonlarda oynamanın kendisini rahatsız etmediğini belirterek, "Kendimi hala ofansif bir oyuncu olarak görüyorum. Genç yaşlardan itiberen oynadığım stil bu. Farklı pozisyonlarda oynamak güzel.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor