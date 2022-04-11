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Fenerbahçe'de 'tarihin en iyisi' İsmail Kartal oldu! Galatasaray derbisi sonrası o istatistik...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 32. haftasında GalatasarayÜlker Stadı'nda ağırladı. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası, İsmail Kartal ile ilgili önemli bir istatistik ortaya çıktı. İsmail Kartal, o kulvarda Fenerbahçe tarihinin en iyisi oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 11:10
Fenerbahçe'de 'tarihin en iyisi' İsmail Kartal oldu! Galatasaray derbisi sonrası o istatistik...

Konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yenerek kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal da maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Fenerbahçe'de 'tarihin en iyisi' İsmail Kartal oldu! Galatasaray derbisi sonrası o istatistik...

Sarı lacivertli teknik adam bununla beraber elde edilen galibiyetle Fenerbahçe tarihinin en başarılı yerli hocası olmayı başardı.

Fenerbahçe'de 'tarihin en iyisi' İsmail Kartal oldu! Galatasaray derbisi sonrası o istatistik...

Hürriyet'in haberine göre, çıktığı 46 müsabakada 101 puan toplayan Kartal, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'yi en az 15 maçta çalıştıran yerli teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalamasının sahip isim oldu.

Fenerbahçe'de 'tarihin en iyisi' İsmail Kartal oldu! Galatasaray derbisi sonrası o istatistik...

GÖREVE GELDİKTEN SONRA FENERBAHÇE LİDER

Ayrıca İsmail Kartal'ın göreve geldiği Ocak 2022 tarihinden bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan takım olan Kanarya (27), bu sezon ilk kez üst üste oynadığı dört karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de 'tarihin en iyisi' İsmail Kartal oldu! Galatasaray derbisi sonrası o istatistik...

Fenerbahçe, bir sonraki lig maçını 16 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile oynayacak.

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