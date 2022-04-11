Fenerbahçe'de 'tarihin en iyisi' İsmail Kartal oldu! Galatasaray derbisi sonrası o istatistik...

GÖREVE GELDİKTEN SONRA FENERBAHÇE LİDER

Ayrıca İsmail Kartal'ın göreve geldiği Ocak 2022 tarihinden bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan takım olan Kanarya (27), bu sezon ilk kez üst üste oynadığı dört karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.