FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Miha Zajc ile uzatacak! Yeni sözleşme yolda

Miha Zajc ile 3 yıllık yeni bir sözleşme yapmak isteyen yönetim oyuncudan uzun süre faydalanmayı planlıyor. Son 6 haftada 4 gol ve 1 asist üreten Sloven yıldız orta sahada Crespo ile muhteşem bir uyum yakaladı.

Bu sezon Süper Lig'de bu sezon 11 maçta 90 dakika sahada kalan Sloven orta saha Zajc, son 7 haftanın ise 6'sında maçın tamamında sahada kalmayı başardı.