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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Miha Zajc ile uzatacak! Yeni sözleşme yolda

Galatasaray'ı evinde devirerek son haftalardaki çıkışını sürdüren Fenerbahçe'de moraller yerinde. Sarı-lacivertli ekip önümüzdeki sene için olumlu sinyaller vermeye başlarken yönetim de kadroyu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Son maçlardaki yükselen formuyla dikkat çeken Miha Zajc da sarı-lacivertli ekipten yeni sözleşmeyi kapmak üzere. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 16:33 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 17:15
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Miha Zajc ile uzatacak! Yeni sözleşme yolda

Fenerbahçe'de Slovenyalı yıldız son haftalarda ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor. 27 yaşındaki yıldız özellikle İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte performansını artırmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Miha Zajc ile uzatacak! Yeni sözleşme yolda

Sarı-Lacivetliler'de ayrılık aşamasına gelen Miha Zajc, son haftalarda sahada savaşıyor, atıyor, attırıyor... Tecrübeli oyuncunun ismi Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Miha Zajc ile uzatacak! Yeni sözleşme yolda

Fenerbahçe Yönetimi de önemli kulüplerin radarına giren yıldız oyuncu için harekete geçme kararı aldı. Tavim'in haberine göre sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi 2023 yılında sona erecek yıldız oyuncuya yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Miha Zajc ile uzatacak! Yeni sözleşme yolda

Miha Zajc ile 3 yıllık yeni bir sözleşme yapmak isteyen yönetim oyuncudan uzun süre faydalanmayı planlıyor. Son 6 haftada 4 gol ve 1 asist üreten Sloven yıldız orta sahada Crespo ile muhteşem bir uyum yakaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Miha Zajc ile uzatacak! Yeni sözleşme yolda

Bu sezon Süper Lig'de bu sezon 11 maçta 90 dakika sahada kalan Sloven orta saha Zajc, son 7 haftanın ise 6'sında maçın tamamında sahada kalmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Miha Zajc ile uzatacak! Yeni sözleşme yolda

Tecrübeli oyuncu bu sezon istikrarlı futboluyla da dikkat çekiyor. Toplamda 35 karşılaşmaya çıkan Miha Zajc 8 gol atarken 1 asist yaptı. Galatasaray derbisinde fileleri havalandıran Miha Zajc, 2019 yılında İtalyan temsilcisi Empoli'den 2.3 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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