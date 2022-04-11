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FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo kıymete bindi! Atletico Madrid Portekizli yıldızın peşinde

Son dakika FB spor haberleri... Fenerbahçe'de hırsıyla ve saha içerisindeki çalışkanlığıyla dikkat çeken isimler arasında yer alan Miguel Crespo, sarı-lacivertli ekipte değerini katlayan futbolculardan oldu. Oyuncunun başarısı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekerken, İspanyol devi Atletico Madrid ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 09:41
FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo kıymete bindi! Atletico Madrid Portekizli yıldızın peşinde

Süper Lig 'in 32. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadyum'unda Galatasaray 'ı konuk etti. Dev maçı sarı-lacivertli takım 2-0 kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo kıymete bindi! Atletico Madrid Portekizli yıldızın peşinde

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26'da Miha Zajc ve 68'de Serdar Dursun kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo kıymete bindi! Atletico Madrid Portekizli yıldızın peşinde

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve orta sahada çalışkanlığıyla beğeni kazanan Crespo ile ilgili maçın ardından flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo kıymete bindi! Atletico Madrid Portekizli yıldızın peşinde

Mücadelenin ardından Tivibu Spor Yayın Yönetimi Müdürü Erkut Öztürk katıldığı yayında, Atletico Madrid'in derbide Portekizli Miguel Crespo'yu izlediğini söyledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo kıymete bindi! Atletico Madrid Portekizli yıldızın peşinde

Portekizli oyuncu için yapılan teklifi de açıklayan Öztürk, 1 milyon Euro kiralama bedeli + sonraki sezon 11 milyon Euro satın alma opsiyonu olduğunu belirtti.

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