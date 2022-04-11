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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası o detay ortaya çıktı! Serdar Dursun ve Semih Şentürk...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken, maçın 2. golü Serdar Dursun'dan geldi. Serdar Dursun, attığı golle ligde 10. golünü kaydetti. Öte yandan Serdar Dursun, attığı gol sonrası Semih Şentürk ile o rakamda birleşti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 13:17 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 13:28
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası o detay ortaya çıktı! Serdar Dursun ve Semih Şentürk...

Serdar Dursun golleriyle Fenerbahçe'yi sırtlamaya devam ediyor… Son olarak Sarı-Lacivertliler'in Galatasaray ile oynadığı maçta takımı adına maçtaki ikinci golü kaydeden Serdar, bu sezon ligde 10.kez rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası o detay ortaya çıktı! Serdar Dursun ve Semih Şentürk...

Fenerbahçe'nin bu sezon ligdeki en skorer futbolcusu olan Serdar Dursun aynı zamanda büyük bir başarıya daha imza attı. Sarı-Lacivertli forma ile ligde 10 gole ulaşan Serdar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de 10 gol atan Semih Şentürk sonrası bu sayıya ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası o detay ortaya çıktı! Serdar Dursun ve Semih Şentürk...

Semih Şentürk sonrası yerli golcü bulma konusunda büyük bir sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de Serdar Dursun, 1 gol daha atması durumunda ise Semih Şentürk'ü de geride bırakacak ve 2008 yılından bu yana Sarı-Lacivertli takımda ligde en fazla gol sayısına ulaşan yerli futbolcu olacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası o detay ortaya çıktı! Serdar Dursun ve Semih Şentürk...

Fenerbahçe'de gol krallığı yaşayan son Türk futbolcu yine Semih Şentürk olmuş. Semih, 2007-2008'de 17 golle sezonu krallık yarışında zirvede tamamlamıştı.

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası o detay ortaya çıktı! Serdar Dursun ve Semih Şentürk...

Takvim'in derlediği habere göre, Fenerbahçe'ye sezon başında bonservis bedeli olmadan transfer olan Serdar Dursun, bir önceki takımı Darmstad 98 formasıyla 2020-2021 sezonunda 27 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Serdar aynı zamanda Avrupa'da gol krallığı yaşayan ilk Türk futbolcu olarak adını tarihe yazdırmıştı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası o detay ortaya çıktı! Serdar Dursun ve Semih Şentürk...

Fenerbahçe'ye transferi sonrası A Milli Takıma da seçilen Serdar Dursun, Ay-Yıldızlı forma altında çıktığı 4 maçta 3 gol atarak önemli bir başarı yakal

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