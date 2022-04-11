Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası o detay ortaya çıktı! Serdar Dursun ve Semih Şentürk...

Serdar Dursun golleriyle Fenerbahçe'yi sırtlamaya devam ediyor… Son olarak Sarı-Lacivertliler'in Galatasaray ile oynadığı maçta takımı adına maçtaki ikinci golü kaydeden Serdar, bu sezon ligde 10.kez rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'nin bu sezon ligdeki en skorer futbolcusu olan Serdar Dursun aynı zamanda büyük bir başarıya daha imza attı. Sarı-Lacivertli forma ile ligde 10 gole ulaşan Serdar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de 10 gol atan Semih Şentürk sonrası bu sayıya ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.