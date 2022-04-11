"Doğru oynadık"

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray derbisi sonrasında bir hayli keyifliydi. Usta çalıştırıcı "Hafta başında çıktığım ilk antrenmanda oyuncularıma Galatasaray maçının önemini anlattım. Maçın anahtarı belliydi. Biz kendi işimizi yapacaktık. Taktik disiplinden kopmadan oynayacaktık. Maçı da 11 kişi tamamlamamız gerekiyordu. Bazen 2. bölgede karşıladık. Bazen 3. bölgede baskı yaparak Galatasaray'ın üzerimize gelmesini engelledik. Rasyonel oynadık, doğruyu oynadık ve kazandık" diye konuştu.

GÜLMEK YAKIŞIYOR

İsmail Kartal şunları söyledi: "Galatasaray'ın nasıl oynayacağın tahmin ediyorduk. Barcelona maçları dahil son 7-8 maçı analiz ettik. Çok fazla pozisyon vermedik. Bizi karşılayarak hızlı hücum planlar vardı. Bunu da göz önünde bulundurduk. Kerem ve Babel gibi oyuncular için geride paylaşımı iyi yaptık. Mücadelemizin karşılığını aldık. Bu galibiyeti Kadıköy'de bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Gülmek, sevinmek onlara yakışıyor. Taraftar varsa biz varız."

TORRENT'E FARK

İsmail Kartal ile Domenec Torrent aynı dönemde göreve gelmişti. Kartal 24 puan toplarken, Torrent 14 puanda kalmıştı. Dün bu fark 13'e yükseldi.

TURKİSH MESSİ

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e Kadıköy'de yine büyük ilgi vardı. 17 yaşındaki futbolcu için "Turkish Messi" (Türk Messi) pankartı açıldı. Maç öncesinde ve ikinci yarı oyuna girerken ayakta alkışlandı.

2.19

Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'yi en az 15 maçta çalıştıran yerli teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalamasının sahibi İsmail Kartal (46 maç, 101 puan).

27

İsmail Kartal göreve geldiği Ocak 2022'den bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan takım Fenerbahçe oldu. 27 puan aldılar.

2. GOLDEN SONRA AĞLADI

Kanarya'nın hocası İsmail Kartal, Galatasaray derbisinin ikinci devresinde bir hayli duygulandı. Deneyimli çalıştırıcı, Serdar Dursun'un attığı gole sevindi. Aynı zamanda mutluluk gözyaşları da döktü.