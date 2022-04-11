Birlik olalım

Fenerbahçe'de gecenin gizli kahramanı Mert Hakan Yandaş'tı... Tecrübeli oyuncu ilk golü hazırlarken, Serdar Dursun'un attığı ikinci golde de topu kafayla aşırıp bu sezon ligdeki 5. asistini yaptı. Yandaş, "Sezonun en önemli iki maçı. İkisini de kazanmasını bildik. Çok mutluyuz. İsmail hoca geldikten sonra istek, arzu, oyun ve birlik en üst düzeye çıktı. Taraftarımız, birlik olduğumuzda yıkılmayacağımızı görmüştür. İçten, dıştan yapılan tüm algılara karşın. Herkes bir yumak olsun. 3 Temmuz gibi, kurşunlanma gibi yıkılmayalım ve şampiyonluğa yürüyelim." dedi.

MARCAO İLE GERİLİM!..

Mert Hakan ile Marcao arasında 56'da kısa süreli gerginlik yaşandı. Brezilyalı stoperin müdahalesiyle yerde kalan Mert Hakan oyun durduktan sonra Marcao'nun üzerine yürümek istedi. İki takım futbolcuları araya girdi. Yandaş sarı gördü.