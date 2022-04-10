Tour Of Turkey hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tour Of Turkey saat kaçta başladı? İşte Tour Of Turkey'e dair bilmeniz gerekenler

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, namı diğer Tour of Turkey, bugün Bodrum'un 15. yüz yıldan bu yana simgesi olan kalesinin önünden tart aldı. 17 Nisan'da İstanbul Taksim'de Cumhuyet'in simge yapıtlarından Atatürk Kültür Merkezi önünde bitecek olan tur bu yıl "Tarihe, Doğaya Saygı" sloganıyla geçiyor. Turun en önemli anlarından biri kuşkusuz yeni yapılan 1915 Çanakkale köprüsünden geçilecek olması. Bisikletçiler 57. Alay Komutanlağı'na kadar giderken bizler de Çanakkale Destanı'nın yazanları yad edeceğiz bir kez daha.

İKİ KEZ ASYA-AVRUPA YAPACAK

Tour of Turkey, bu sene iki defa Avrupa-Asya arasında gidip gelecek. 1915 Çanakkale köprüsünden Asya kıtasından Avrupa'ya geçilecek. İstanbul'daki final turundaysa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden önce Asya yakasına geçilecek sonra tekrar Avrupa'ya dönülecek. Bu vesileyle öne toplamda 1303 kilometreyi bulan etapları hatırlayalım:

TOUR OF TURKEY ETAPLARI

1. Etap:Bodrum-Kuşadası

Uzunluk: 207 Km

Başlama günü ve saati: 10 Nisan saat 09.00

2.Etap:Selçuk(Efes) Alaçatı:

Uzunluk: 158 Km

Başlama günü ve saati: 11 Nisan saat 10.45

3. Etap Çeşme-İzmir (Karşıyaka)

Uzunluk: 123 Km

Başlama günü ve saati: 12 Nisan saat 11.00

4.Etap İzmir (Konak)-Manisa (Spil Dağı Milli Park)

Uzunluk: 147 Km

Başlama günü ve saati: 13 Nisan saat 10.50

5. Etap Manisa-Ayvalık Uzunluk: 192 Km

Başlama günü ve saati: 14 Nisan saat 10.00

6. Etap Edremit (Akçay) – Eceabat (57.Alay Şehitliği)

Uzunluk: 205 Km

Başlama günü ve saati: 15 Nisan saat 09.30

7. Etap Gelibolu-Tekirdağ

Uzunluk: 135 Km

Başlama günü ve saati: 16 Nisan saat 11.00

8.Etap İstanbul-İstanbul

Uzunluk: 136 Km

Başlama günü ve saati: 17 Nisan saat 08.15

25 TAKIM 175 BİSİKLETÇİ

Turda 14 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcu yarışıyor. 7 WorldTour, 12 Pro ve 6 da Kıta Takımı pelotonda mücadele edecek. Bir önceki yıla göre World Tour takım sayısı 3'ten 7'ye çıktı. Nairo Quintana, Sam Bennett, Chris Froome ve Andrea Greipel turun en popüler isimleri olarak öne çıkıyor.

TOUR OF TURKEY'DE YARIŞACAK TAKIMLAR

WorldTour Takımları:

UAE Team Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri), Bora – Hansgrohe (Almanya), Israel – Premier Tech (İsrail), Astana Qazaqastan Team (Kazakistan), Lotto Soudal (Belçika), Team BikeExchange – Jayco (Avusturya) Team DSM (Hollanda).

PRO TAKIMLAR

Alpecin – Fenix (Belçika), Team Arkea – Samsic (Fransa), UNO X Pro Cycling Team (Norveç), Drone Hopper – Androni Giocattali (İtalya), Bardiani CSF Faizane (İtalya), Caja Rural – Seguros RGA (İspanya), EOLO – Kometa Cycling Team (İtalya), Euskatel – Euskadi (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), Human Powered Health (Amerika Birleşik Devletleri), Burgos BH (İspanya), Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri).



KIRA TAKIMLARI

Bike Aid (Almanya), Wildlife Generation Pro Cycling (Amerika Birleşik Devletleri), Sakarya BB Pro Team (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Saris Rouvy Sauerland Team (Almanya), China Glory Continental Team (Çin).

DİJİTAL ÇAĞIN KUPASI

NFT!Tour of Turkey, dijital çağa uygun bir kupa ile bisiklet dünyasında da bir ilki gerçekleştirecek. Kupa NFT (Non-Fungible Token – Takas Edilemez/Benzersiz Jeton) formatında hazırlandı. Yine lider formalarını kazanan sporculara da genel klasman ödülleri NFT formatında verilecek.

TOUR OF TURKEY HANGİ KANALDA

2022 Tour of Türkiye, birisi şifreli diğeri şifresiz iki kanaldan birlikte yayınlanacak. Eurosport ve TRTSpor, tur heyecanını bir hafta boyunca ekranlarına taşıyacaklar. Elbet çok sayıda özel program ve röportaj da yayınlara eşlik edecek.