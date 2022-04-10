Mert Hakan'dan Galatasaray sözleri!

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 2-0'la geçti. Serdar Dursun'un golünde asisti yapan Mert Hakan Yandaş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Mert Hakan'ın o sözleri;

İsmail hoca geldiğinden beri birlik ve beraberlik üst seviyeye çıktı. Takımımızı çok üst seviyeye çekti. O yüzden öncelikle İsmail hocaya teşekkür etmek istiyorum.

Özel olarak hazırlandım diyemem. Her şey benim için geride kaldı. Bulunduğum camiaya, Fenerbahçe'mize hizmet etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum.

Birlik ve beraberlikle bu takımın üstesinden gelemeyeceği bir ortam yok. Bugün bunu hissettim. Fenerbahçe'ye geldiğimi hissettim.