Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de heyecan kasırgası! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

Kadıköy'de heyecan kasırgası! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

Son dakika spor haberi: Türkiye'nin gözü Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak dev derbiye çevrildi. Son haftaların yükselişte ekibi Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, büyük bir heyecana sahne olacak müsabakayı kazanmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör İsmail Kartal hafta boyunca öğrencileriyle yaptığı konuşmalarda 90 dakika savaşmaları gerektiğini ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı saha ve seyircisi önünde 3 puanı alıp Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerlemek istiyor. Kartal, zorlu müsabaka öncesi sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 07:00
Kadıköy'de heyecan kasırgası! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

Futbolseverlerin aylarca beklediği dünya derbisi geldi çattı... Fenerbahçe bugün ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek, büyük bir heyecan kasırgası yaşanacak.

Kadıköy'de heyecan kasırgası! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

Süper Lig'de son 7 maçta 19 puan alarak şahlanan Kanarya galip gelirse ikinci sıraya yükselecek. Teknik direktör İsmail Kartal, derbide sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i...

Kadıköy'de heyecan kasırgası! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

ALTAY

Kadıköy'de heyecan kasırgası! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

OSAYI

Kadıköy'de heyecan kasırgası! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

KIM MIN-JAE

Kadıköy'de heyecan kasırgası! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

SERDAR AZİZ

Kadıköy'de heyecan kasırgası! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

SZALAI

Kadıköy'de heyecan kasırgası! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

CRESPO

Kadıköy'de heyecan kasırgası! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

ZAJC

Kadıköy'de heyecan kasırgası! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

İRFAN CAN

Kadıköy'de heyecan kasırgası! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

MERT HAKAN

Kadıköy'de heyecan kasırgası! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

ROSSI

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