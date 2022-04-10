Kadıköy'de heyecan kasırgası! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

Futbolseverlerin aylarca beklediği dünya derbisi geldi çattı... Fenerbahçe bugün ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek, büyük bir heyecan kasırgası yaşanacak.
Futbolseverlerin aylarca beklediği dünya derbisi geldi çattı... Fenerbahçe bugün ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek, büyük bir heyecan kasırgası yaşanacak.
Süper Lig'de son 7 maçta 19 puan alarak şahlanan Kanarya galip gelirse ikinci sıraya yükselecek. Teknik direktör İsmail Kartal, derbide sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i...
ALTAY
SERDAR DURSUN