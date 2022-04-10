İsmail Kartal Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! Derbide...

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Ferdi Kadıoğlu'nun derbi öncesi akıbeti netleşti. Akşam'ın haberine göre genç ismin Galatasaray derbisine de yedek kulübesinde başlayacağı öğrenildi. İsmail Kartal'ın son haftalarda oturan kadroyu bozmak istememesi sebebiyle böyle bir karar aldığı belirtildi.

DERBİ ÖNCESİ HAZIR GÖRÜNTÜ ÇİZDİ

İsmail Kartal'ın Ferdi Kadıoğlu kararı Fenerbahçeli taraftarların büyük bir kısmını memnun etmedi. Geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor deplasmanında sonradan oyuna giren Ferdi Kadıoğlu, formda görüntüsüyle dikkat çekmiş ve hocasına 'derbi için hazırım' mesajı vermişti.

HAZIRIM MESAJI VERMİŞTİ

Öte yandan 4 gün önce Fenerbahçe TV'ye konuşan Ferdi Kadıoğlu, İsmail Kartal'ın kendisine yüzde 100 hazır olup olmadığını sorduğunu, kendisinin ise hocasına "İhtiyaç halinde her zaman hazırım" cevabını verdiğini söylemişti.

FERDİ'NİN FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe'nin bu sezon vazgeçilmez isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, Sarı-Lacivertli formayla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 17 Mart tarihinde Fenerbahçe'yle yeni sözleşme imzalayan Ferdi Kadıoğlu'nun kontratı 2026'ya kadar uzatılmıştı. 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 9,5 milyon euro.