Fenerbahçe'de İsmail Kartal derbinin önemini oyuncularına böyle anlattı!

Ligde son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ikincilik için iddialı konuma gelen Kanarya , kazanıp Şampiyonlar Ligi 'ne katılma şansını sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde Galatasaray 'a karşı Kadıköy 'deki 4 sezonluk 3 puan hasretine de son verecek.

HERKES SAVAŞACAK

Fotomaç'ın haberine göre; ligin ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan maçtan 2-1 galip ayrılmayı başaran Fenerbahçe yine iddialı. Üstelik bu kez 50 bine yakın taraftar da arkasında olacak. Takım formunun zirvesinde. Teknik direktör İsmail Kartal, öğrencileri ile yaptığı son toplantıda derbilerin önemini bir kez daha hatırlattı.