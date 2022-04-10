Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal derbinin önemini oyuncularına böyle anlattı!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal derbinin önemini oyuncularına böyle anlattı!

Son dakika spor haberi: Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de tek hedef var; iç sahada ezeli rakibine karşı 4 yıllık galibiyet hasretini bitirip, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal öğrencileri ile yaptığı son toplantıda derbilerin önemini bir kez daha hatırlattı. Derbilerin havasının farklı olduğunu ifade eden Kartal, oyuncularından 90 dakika savaşmalarını istedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 07:01 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 07:01
Fenerbahçe'de İsmail Kartal derbinin önemini oyuncularına böyle anlattı!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe bu akşam Galatasaray'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği derbi saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal derbinin önemini oyuncularına böyle anlattı!

Ligde son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ikincilik için iddialı konuma gelen Kanarya, kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde Galatasaray'a karşı Kadıköy'deki 4 sezonluk 3 puan hasretine de son verecek.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal derbinin önemini oyuncularına böyle anlattı!

HERKES SAVAŞACAK

Fotomaç'ın haberine göre; ligin ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan maçtan 2-1 galip ayrılmayı başaran Fenerbahçe yine iddialı. Üstelik bu kez 50 bine yakın taraftar da arkasında olacak. Takım formunun zirvesinde. Teknik direktör İsmail Kartal, öğrencileri ile yaptığı son toplantıda derbilerin önemini bir kez daha hatırlattı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal derbinin önemini oyuncularına böyle anlattı!

Bu maçların havasının farklı olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, herkesin sahada Fenerbahçe ruhuyla oynamasını ve doksan dakika boyunca savaşmasını istedi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal derbinin önemini oyuncularına böyle anlattı!

STAT KAPILARI ERKEN AÇILACAK

Derbi için satışa çıkarılan tüm biletler tükenmişti. Yönetim, stada girişte yoğunluk yaşanmaması için Ülker Staduyumu kapılarının saat 16.30'da açılacağını duyurdu. Taraftarlardan mağduriyet yaşamamaları adına kapı açılış saatinden itibaren tribünlerdeki yerlerini almaları istendi. Karşılaşmayı yaklaşık 50 bin seyircinin izlemesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal derbinin önemini oyuncularına böyle anlattı!

MESUT&OZAN YOK

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında eksik futbolcu bulunmuyor. İki oyuncu bu akşamki derbide de forma giyemeyecek. Bu arada AS gazetesi, David Beckham'ın sahibi olduğu İnter Miami'nin gurbetçi yıldızla ilgilendiğini yazdı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal derbinin önemini oyuncularına böyle anlattı!

FENER AÇIK ARA ÖNDE

* 113 yıllık ezeli rekabette F.Bahçe'nin galibiyet sayısında 147-125 üstünlüğü var.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal derbinin önemini oyuncularına böyle anlattı!

* Sarı-lacivertliler lig maçlarında 51-35, gol sayısında da 538-490 önde.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal derbinin önemini oyuncularına böyle anlattı!

* Ezeli rekabetin gol kralı, 27 golle Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor