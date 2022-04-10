Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası İsmail Kartal konuştu! "Taraftara armağan ediyorum"

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecana sahne olan müsabakayı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler 3 puanın sahibi oldu. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:



Taktik disipline bağlı kalarak, sonuna kadar sabırlı ve pas oyunumuzu oynadık. Maçı 11'e 11 bitirmek de hedefimizdi. Hafta başından bu yana kendi işimizi yapmak için hafta başından bugüne kadar buna odaklandık.

Bugün burada bizi destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına bu galibiyeti armağan ediyorum. Onlar bize, bu oyunculara güvensinler, biz de onları mahcup etmeyeceğiz.

Sabırlı ve disiplinli oyun, galibiyeti getirdi. Galatasaray'ın Barcelona maçı dahil 7-8 maçını analiz ettik. Çok fazla pozisyon vermedik. Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel'e de önlem aldık.

Benden önce, benden sonra, kimseyle yarışmak gibi bir düşüncem yok. Başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız artık bize güveniyorlar. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz.