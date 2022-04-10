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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tansiyon yükseldi! Rakibinin üzerine koştu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Tıklım tıklım tribünler önünde oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasında yaşanan bir pozisyon sonrası tansiyon yükseldi. İkili arasındaki kontak sonrasında ortalık karıştı ve Mert Hakan yerden kalkarak rakibinin üzerine koştu. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 22:10 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 22:15
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tansiyon yükseldi! Rakibinin üzerine koştu...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tansiyon yükseldi! Rakibinin üzerine koştu...

Büyük bir heyecana sahne olan dev derbide tansiyon yükseldi. Mert Hakan Yandaş ile Marcao'nun ikili mücadelesinde ortalık karıştı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tansiyon yükseldi! Rakibinin üzerine koştu...

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray savunma arkasına atılan topa Mert Hakan Yandaş hareketlendi. Sarı-kırmızılılarda Marcao'nun kayarak yaptığı müdahale sonrası yerde kalan Mert Hakan, bir süre ayağa kalkamadı.


Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tansiyon yükseldi! Rakibinin üzerine koştu...

Fenerbahçeli futbolcuların topu taca atmasının ardından oyun durdu ve Mert Hakan Yandaş sinirli bir şekilde ayağa kalkarak Marcao'nun üzerine doğru gitti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tansiyon yükseldi! Rakibinin üzerine koştu...

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a yoğun itirazlarda bulunan Mert Hakan sarı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tansiyon yükseldi! Rakibinin üzerine koştu...

Teknik direktör İsmail Kartal da pozisyonun ardından saha kenarına kadar gelerek hakeme tepki gösterdi.


Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tansiyon yükseldi! Rakibinin üzerine koştu...

27 yaşındaki futbolcuyu takım arkadaşları zor sakinleştirdi ve gerginlik yatıştırıldı. Daha sonra taç atışını kullanan Galatasaraylı futbolcular centilmence topu rakibine gönderdi.

Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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