Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tansiyon yükseldi! Rakibinin üzerine koştu...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.
Büyük bir heyecana sahne olan dev derbide tansiyon yükseldi. Mert Hakan Yandaş ile Marcao'nun ikili mücadelesinde ortalık karıştı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray savunma arkasına atılan topa Mert Hakan Yandaş hareketlendi. Sarı-kırmızılılarda Marcao'nun kayarak yaptığı müdahale sonrası yerde kalan Mert Hakan, bir süre ayağa kalkamadı.
Fenerbahçeli futbolcuların topu taca atmasının ardından oyun durdu ve Mert Hakan Yandaş sinirli bir şekilde ayağa kalkarak Marcao'nun üzerine doğru gitti.
Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a yoğun itirazlarda bulunan Mert Hakan sarı kartla cezalandırıldı.
Teknik direktör İsmail Kartal da pozisyonun ardından saha kenarına kadar gelerek hakeme tepki gösterdi.
27 yaşındaki futbolcuyu takım arkadaşları zor sakinleştirdi ve gerginlik yatıştırıldı. Daha sonra taç atışını kullanan Galatasaraylı futbolcular centilmence topu rakibine gönderdi.
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır