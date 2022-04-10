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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası İrfan Can Kahveci ile Fernando Muslera formaları değişti!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Zajc ve Serdar Dursun'dan geldi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşadı ve taraftarıyla zaferi kutladı. Öte yandan Kanarya'da İrfan Can Kahveci ile Fernando Muslera maçın ardından formalarını değiştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 22:46
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası İrfan Can Kahveci ile Fernando Muslera formaları değişti!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe dev derbide Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-lacivertliler kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve ikinci sıraya yükseldi.

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli futbolcular taraftarla bütünleşti.

İRFAN CAN İLE MUSLERA FORMA DEĞİŞTİ!
Müsabakanın sona ermesinin ardından dostluk rüzgarları esti. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Galatasaraylı Fernando Muslera birbirlerine sarıldı ve formalarını değişti.


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