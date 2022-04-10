Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası İrfan Can Kahveci ile Fernando Muslera formaları değişti!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe dev derbide Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-lacivertliler kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve ikinci sıraya yükseldi.

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli futbolcular taraftarla bütünleşti.

İRFAN CAN İLE MUSLERA FORMA DEĞİŞTİ!

Müsabakanın sona ermesinin ardından dostluk rüzgarları esti. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Galatasaraylı Fernando Muslera birbirlerine sarıldı ve formalarını değişti.



