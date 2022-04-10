Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi protokol krizi!

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi protokol krizi!

Spor haberi... Süper Lig'in 32. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Ezeli rakiplerden Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelirken zorlu mücadele öncesi iki ekibin yöneticileri arasında küçük çaplı bir kriz yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 20:53 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 21:00
Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi protokol krizi!

Süper Lig'de heyecan 32. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 32. haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Heyecan katsayısının hayli yüksek olduğu mücadele öncesinde Sarı-Kırmızılı yöneticiler Kadıköy'e kalabalık bir kafile ile gelirken, ev sahibi ekibin yöneticileri de protokole kalabalık bir şekilde geldi.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala kısa süreli bir yer problemi yaşanırken Sarı-Lacivertli yöneticilerin devreye girmesiyle sorun halledildi.

DİĞER
Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı yayın izleme linki! FB-GS derbi maçı canlı ve şifresiz nasıl izlenir? İşte detaylar
Rus konvoyunun uydu görüntüleri paylaşıldı! 13 kilometre...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor