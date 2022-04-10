Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi protokol krizi!

Süper Lig'de heyecan 32. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 32. haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Heyecan katsayısının hayli yüksek olduğu mücadele öncesinde Sarı-Kırmızılı yöneticiler Kadıköy'e kalabalık bir kafile ile gelirken, ev sahibi ekibin yöneticileri de protokole kalabalık bir şekilde geldi.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala kısa süreli bir yer problemi yaşanırken Sarı-Lacivertli yöneticilerin devreye girmesiyle sorun halledildi.