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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması! "Hedefe ulaşmak için..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Ülker Stadı'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı lacivertliler, Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılması halinde, Süper Lig'de 2. sıraya yerleşecek ve gelecek sezon, Avrupa kupalarına gitme konusunda önemli bir avanrajı elde edecek. Bu dev derbi öncesi teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularıyla yaptığı konuşmada Süper Lig'deki 2. lik hedefinden bahsetti ve önemli sözler sarf etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 11:26 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 12:00
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması! "Hedefe ulaşmak için..."

Sezona erken havlu atmasının ardından Teknik Direktör İsmail Kartal'ın gelişiyle toparlanan Fenerbahçe, Galatasaray galibiyetiyle başarısını taçlandırmak istiyor. Bu sezon ile ilgili zirve hedefini kaybeden sarı-lacivertliler, Kartal yönetiminde ligi ikinci bitirmeye çok yakın görünüyor.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması! "Hedefe ulaşmak için..."

Göreve geldiğinde, ikincilik bile mümkün görünmezken, bunu tersine çeviren sarı-lacivertli teknik adam, artık bunun en güçlü adaylardan biri...

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması! "Hedefe ulaşmak için..."

Seri galibiyetler sonrası Konyaspor'a çok yaklaşan Fenerbahçe önemli bir işe imza attı. Hem yarışıp hem de sistemi değiştiren sarı-lacivertliler için artık en zor kısım geride kaldı. Bundan sonraki maçlara takım, oturmuş bir sistem ve özgüvenli bir ekiple yola devam edecek.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması! "Hedefe ulaşmak için..."

"ŞİMDİ TOPARLANMANIN SONUCUNU ALMA ZAMANI"
Teknik Direktör İsmail Kartal da, Galatasaray derbisi hazırlıklarında bu konunun altını çizdi. Kartal'ın takıma, "Toparlandık. Şimdi bu toparlanmanın sonucunu alma zamanı. Bunun için de derbi galibiyeti çok önemli. Hedefe ulaşmak için bu yoldaki en önemli viraj" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması! "Hedefe ulaşmak için..."

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7 yıl aradan sonra derbi maçta sarı-lacivertli ekibin başında yer alacak. Kartal, 2014-15 sezonunda sarı-lacivertlilerin başındayken Cim-Bom'a karşı birer galibiyet ve mağlubiyet elde ederken, iki Beşiktaş derbisini kazandı. 2015 yılında Kadıköy'deki son derbisinde Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçta takımın başında yer alan İsmail Kartal, 7 yıl aranın ardından bir derbi heyecanı yaşayacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması! "Hedefe ulaşmak için..."

FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ
395. kez karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ezeli rekabetinde sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kadıköy ekibi 147 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 125 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 122 müsabakada ise yenişemedi. Ligde 130. randevusuna çıkacak iki ekipten Fenerbahçe 51 galibiyet çıkarırken, Cim-Bom ise 35 kez üç puanla ayrılan taraf oldu.

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