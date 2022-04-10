Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması! "Hedefe ulaşmak için..."

"ŞİMDİ TOPARLANMANIN SONUCUNU ALMA ZAMANI"

Teknik Direktör İsmail Kartal da, Galatasaray derbisi hazırlıklarında bu konunun altını çizdi. Kartal'ın takıma, "Toparlandık. Şimdi bu toparlanmanın sonucunu alma zamanı. Bunun için de derbi galibiyeti çok önemli. Hedefe ulaşmak için bu yoldaki en önemli viraj" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7 yıl aradan sonra derbi maçta sarı-lacivertli ekibin başında yer alacak. Kartal, 2014-15 sezonunda sarı-lacivertlilerin başındayken Cim-Bom'a karşı birer galibiyet ve mağlubiyet elde ederken, iki Beşiktaş derbisini kazandı. 2015 yılında Kadıköy'deki son derbisinde Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçta takımın başında yer alan İsmail Kartal, 7 yıl aranın ardından bir derbi heyecanı yaşayacak.